«Укрзалізниця» в тестовому режимі запроваджує верифікацію через «Дія.Підпис» для низки поїздів

Поїзд «Укрзалізниці». Архівне фото: «МикВісті»

Із 1 серпня 2025 року для придбання або повернення квитків на окремі внутрішні рейси пасажири повинні будуть підтверджувати свою особу через «Дія.Підпис».

Як повідомили в пресслужбі компанії, нововведення має на меті зменшити кількість можливих зловживань під час купівлі залізничних квитків.

На першому етапі верифікація буде обов’язковою для поїздів:

№105/106 Одеса — Київ;

№91/92 Львів — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№12 Львів — Одеса;

№27/28 Київ — Чоп.

В «Укрзалізниці» уточнили, що придбати квитки на ці рейси через залізничні каси буде неможливо.

«Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники та захисниці, як і раніше, зможуть бронювати й купувати такі квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та через Армія+», — додали в компанії.

Також повідомляється, що «Укрзалізниця» продовжує працювати над впровадженням авторизації в застосунку за допомогою BankID.

Нагадаємо, що із 1 серпня розпочне курсувати новий поїзд №209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ. Він вирушатиме через день — по непарних числах з Миколаєва та по парних числах у зворотному напрямку.