«Укрзалізниця» в тестовому режимі запроваджує верифікацію через «Дія.Підпис» для низки поїздів
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- Даріна Мельничук
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13:44, 25 липня, 2025
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Із 1 серпня 2025 року для придбання або повернення квитків на окремі внутрішні рейси пасажири повинні будуть підтверджувати свою особу через «Дія.Підпис».
Як повідомили в пресслужбі компанії, нововведення має на меті зменшити кількість можливих зловживань під час купівлі залізничних квитків.
На першому етапі верифікація буде обов’язковою для поїздів:
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№105/106 Одеса — Київ;
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№91/92 Львів — Київ;
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№29/30 Київ — Ужгород;
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№12 Львів — Одеса;
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№27/28 Київ — Чоп.
В «Укрзалізниці» уточнили, що придбати квитки на ці рейси через залізничні каси буде неможливо.
«Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники та захисниці, як і раніше, зможуть бронювати й купувати такі квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та через Армія+», — додали в компанії.
Також повідомляється, що «Укрзалізниця» продовжує працювати над впровадженням авторизації в застосунку за допомогою BankID.
Нагадаємо, що із 1 серпня розпочне курсувати новий поїзд №209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ. Він вирушатиме через день — по непарних числах з Миколаєва та по парних числах у зворотному напрямку.
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