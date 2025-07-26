На Одещині планують реконструювати школу за майже ₴190 млн

Школа. Ілюстраційне фото «МикВісті»

У селі Кароліно-Бугаз Одеської області оголосили тендер на реконструкцію місцевої школи. Планується оновлення основної будівлі та прибудова приміщень для початкових класів, спортивної зали й стадіону.

Про це свідчать дані на порталі публічних закупівель Prozorro.

Замовником робіт є Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Кароліно-Бугазької сільської ради.

Реконструкція проходитиме у кілька етапів, перша черга оцінюється у 189,2 мільйонів гривень. У тендерному оголошенні немає детального технічного завдання, тож поки невідомо, які саме роботи має виконати підрядник.

Пропозиції прийматимуть до 11 серпня, аукціон призначено на 12 серпня. Завершити реконструкцію планують до 31 жовтня 2026 року.

Тендер на реконструкцію школи. Скриншот з сайту Prozorro

Нагадаємо, у селищі Олександрівка Миколаївської області обрали підрядника для будівництва укриття в ліцеї. Вартість робіт оцінили у 43,7 мільйона гривень, проте аналітики виявили ймовірну переплату на будівельні матеріали — 6,6 мільйона гривень.