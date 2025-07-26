  • субота

    26 липня, 2025

  • 33.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 26 липня , 2025 субота

  • Миколаїв • 33.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині планують реконструювати школу за майже ₴190 млн

Школа. Ілюстраційне фото «МикВісті»Школа. Ілюстраційне фото «МикВісті»

У селі Кароліно-Бугаз Одеської області оголосили тендер на реконструкцію місцевої школи. Планується оновлення основної будівлі та прибудова приміщень для початкових класів, спортивної зали й стадіону.

Про це свідчать дані на порталі публічних закупівель Prozorro.

Замовником робіт є Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Кароліно-Бугазької сільської ради.

Реконструкція проходитиме у кілька етапів, перша черга оцінюється у 189,2 мільйонів гривень. У тендерному оголошенні немає детального технічного завдання, тож поки невідомо, які саме роботи має виконати підрядник.

Пропозиції прийматимуть до 11 серпня, аукціон призначено на 12 серпня. Завершити реконструкцію планують до 31 жовтня 2026 року.

Тендер на реконструкцію школи. Скриншот з сайту ProzorroТендер на реконструкцію школи. Скриншот з сайту Prozorro

Нагадаємо, у селищі Олександрівка Миколаївської області обрали підрядника для будівництва укриття в ліцеї. Вартість робіт оцінили у 43,7 мільйона гривень, проте аналітики виявили ймовірну переплату на будівельні матеріали — 6,6 мільйона гривень.

Останні новини про: Одещина

В Ізмаїлі чоловіка підозрюють у спробі підпалу будівлі ТЦК
На Одещині зібрали перші два мільйони тонн зерна
Передавав дані про полігони ЗСУ: військовослужбовця на Одещині судитимуть за держзраду
Реклама

Читайте також:

новини

Мешканці Варварівки вважають, що керівниця лікарні навмисно закрила основний в‘ізд, щоб швидкі їхали повз їхні будинки

Даріна Мельничук
новини

Суд зобов'язав власника відбудувати історичну «Дачу Кудрявцева» у Миколаєві, де тепер ресторан з басейном

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві триває другий день протестів через скандальні закон про НАБУ і САП

Аліса Мелік-Адамян
новини

Афіша тижня: найцікавіші події у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

У Миколаєві після конфлікту мешканців із лікарнею поставлять знак про заборону зупинки

Даріна Мельничук

Останні новини про: Одещина

Передавав дані про полігони ЗСУ: військовослужбовця на Одещині судитимуть за держзраду
На Одещині зібрали перші два мільйони тонн зерна
В Ізмаїлі чоловіка підозрюють у спробі підпалу будівлі ТЦК

«Це була гра у російську рулетку. І я не знав, чи вийду живим». Історії жителів Снігурівки, переживших катування в окупації

За добу на Миколаївщині сталося 45 пожеж: горіли будинки та сухостій, є постраждалі

6 годин тому

У Миколаєві відбувся чемпіонат міста з веслування на байдарках і каное

Головне сьогодні