П’ятирічна львів’янка встановила рекорд України, самостійно підкоривши Говерлу

П’ятирічна Регіна Абрамова зі Львова стала наймолодшою дитиною в Україні, яка самостійно зійшла на Говерлу. Цим досягненням вона встановила національний рекорд.

Як повідомили у Департаменті спорту, молоді та туризму Львівської ОДА, Регіна подолала маршрут на найвищу вершину країни за 2 години і 29 хвилин без допомоги дорослих.

У департаменті зазначили, що дівчинка займається спортивною гімнастикою в спеціалізованій школі. За рік тренувань вона виконала три розряди й наразі займається за програмою для дорослих. Також Регіна бере участь у змаганнях з бігу — у її активі вже понад 20 стартів.

У квітні спортсменка встановила ще один рекорд України — у категорії, яка раніше існувала лише для дорослих. Вона майже шість хвилин утримувала тіло у позиції «вертикальний перевернутий вис на кільцях».

Нагадаємо, раніше плавчиня з Миколаєва Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд у жіночому фридайвінгу, занурившись на глибину 82 метри у дисципліні «постійна вага без ластів».