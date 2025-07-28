На Миколаївщині за тиждень народилось 76 малюків

Новонароджений малюк. Архівне фото: МОЗ

Минулого тижня, з 21 по 27 липня, в пологових відділеннях Миколаївщини народилось 76 дітей.

Як зазначили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед немовлят, 39 дівчаток та 37 хлопчиків.

З найменшою вагою 1290 грам народилась дитина в КНП «Багатопрофільна лікарня Веснянської, Радсадівської сільських рад Миколаївського району Миколаївської області».

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, в обласному центрі з 18 по 25 липня у пологових відділеннях народилася 41 дитина. Серед них, 20 хлопчиків та 21 дівчинка.

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про допомогу сім’ям до та після народження дитини. Документ передбачає підвищення одноразової виплати після пологів — замість 10,3 тисячі гривень жінки отримуватимуть 50 тисяч гривень.