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Посуха знищує врожай на Миколаївщині: кукурудзу скошують, соняшник гине

Фото: МикВістіФото: МикВісті

Південь України переживає одну з найгірших посух останніх років. На Миколаївщині бездощовий період триває вже до 50 днів, що призводить до втрати врожаїв та масового знищення посівів. Внаслідок спеки, браку вологи й поширення хвороб частину полів аграрії змушені дискувати.

Про це йдеться в повідомленнях Міністерства економіки та даних агрометеорологів, які наводить Kurkul.com.

У низці районів Миколаївщини кукурудза не перейшла у фазу викидання мітли, її скосили на зелений корм або повністю знищили. Посіви соняшника також уражені — спостерігаються суха гнилизна та фомоз.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив, що найбільше страждають господарства у Миколаївській, Херсонській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях. На Херсонщині, за прогнозами, площі загиблих культур можуть перевищити 100 тисяч гектарів.

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Питання впливу посухи на аграрну галузь обговорили на нараді Мінекономіки з представниками обласних адміністрацій. Серед озвучених пропозицій — запуск зрошувальних систем, податкові пільги та компенсації витрат на гектар угідь.

На Одещині ситуація також критична. Через спеку, суховії та відсутність дощів у центральних і південних районах області фіксують в’янення та засихання культур. Частину посівів уже передискували.

Крім аномальної погоди, врожаю на півдні України загрожує ще й нашестя сарани. Осередки її розповсюдження зафіксовано на територіях Херсонської, Одеської та Запорізької областей.

За словами фермерів, цьогорічна кампанія відбувається в умовах посухи та різких погодних змін. Частина полів, які використовуються для посіву, були розміновані лише цього року.

Слід також зазначити, що упродовж трьох днів — 25, 26 і 27 липня — в Україні фіксували нові температурні рекорди. Один із них встановили в Миколаєві: 26 липня температура сягнула 39,1°C. Це найвищий показник для цієї дати за весь період спостережень.

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