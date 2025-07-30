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Тренінг «Stop the Bleed»: в Одесі навчатимуть, як врятувати життя

Тренінг з надання першої медичної допомоги. Ілюстративне фото: Черкаська ОДАТренінг з надання першої медичної допомоги. Ілюстративне фото: Черкаська ОДА

В Одесі проведуть одноденний тренінг «Зупинка критичних кровотеч» (Stop The Bleed), метою якого є навчання простих, але надзвичайно важливих навичок, що можуть врятувати життя в екстрених ситуаціях.

Як повідомляють організатори, ця міжнародна програма розроблена для підвищення готовності населення реагувати на травми, які можуть призвести до смерті від втрати крові.

Тренінг триватиме один день та проходитиме в Одесі у двох часових слотах: зранку з 9:00 до 13:00 та ввечері з 14:00 до 18:00.

Під час навчання учасники опановуватимуть алгоритм першочергових дій після поранення, техніку накладання турнікетів, тампонування ран та інші методи зупинки кровотечі навіть у стресових умовах.

Для участі необхідно внести заставу у розмірі 900 гривень. Ці кошти повертаються після проходження повного курсу або можуть бути перераховані у вигляді донату на підтримку діяльності фундації, яка організовує тренінг. Завдяки цій підтримці зможуть закупити медичні набори та розробляти нові навчальні програми для підвищення рівня безпеки в Україні.

Зазначається, що за підтримки Canada-Ukraine Foundation участь у тренінгу є безкоштовною для журналістів, документалістів воєнних злочинів, волонтерів громадських організацій, а також для активістів і громадських діячів.

Зареєструватися можна через сайт організаторів. Телефон для довідок: +380 66 29 39 860. Кількість місць обмежена.

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