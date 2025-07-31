Безбар’єрність — це коли бібліотека відкрита для кожного

Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

У Миколаївській області активно впроваджуються проєкти, що забезпечують доступ до культурних і освітніх послуг для всіх мешканців, незалежно від віку, стану здоров’я чи місця проживання. Одним із яскравих прикладів є ініціативи, які реалізує Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Зокрема, створено інтерактивний гід «Крокуючи адресами відомих іноземців Миколаєва», що включає три віртуальні аудиторії та безкоштовний мобільний екскурсовод для самостійного ознайомлення з історичними місцями.

У межах проєкту «Книги без бар’єрів: аудіобібліотека для людей з вадами зору» функціонує бібліотека для людей з порушеннями зору: аудіокниги розміщено на YouTube-каналі «Миколаївська ОУНБ». З матеріалами можна ознайомитися за посиланням.

У фонді бібліотеки зберігається 328 примірників видань шрифтом Брайля (152 книги та 176 періодичних видань) і 783 аудіокниги. Це — частина великого фонду інклюзивної літератури, що відкриває нові можливості для людей з інвалідністю.

Розвиток доступного культурного середовища для всіх жителів регіону — одне з пріоритетних завдань обласної влади.

Фото: пресслужба Миколаївської ОВА Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Як зазначає начальник Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко:

«Безбар’єрність — це не лише про фізичний доступ до будівель. Це про можливість відкритого доступу до інформації, знань та культурних надбань для кожного. Те, що сьогодні роблять наші бібліотеки — це приклад справжньої інклюзії, коли література, освіта та інформація стають доступними всім без винятку. І ми й надалі будемо підтримувати такі ініціативи, бо ми за бібліотеки — відкриті, інклюзивні, людяні. Це — шлях до гідного життя для кожного громадянина», — йдеться в повідомленні.

Такі ініціативи доводять, що сучасна бібліотека — це не просто книгосховище, а простір рівних можливостей, де кожен може знайти знання, підтримку та нові горизонти для розвитку.

Фото: пресслужба Миколаївської ОВА Фото: пресслужба Миколаївської ОВА Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Раніше повідомлялося, що Миколаїв увійшов до переліку міст, вокзали яких перевірили на доступність та включили до оновленої інтерактивної мапи безбар’єрних залізничних станцій.