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Від початку війни за кордон виїхали та не повернулись понад 3 млн українців

фото ua.depositphotos.comфото ua.depositphotos.com

За перше півріччя 2025 року Державна прикордонна служба України зафіксувала 16,47 мільйона перетинів державного кордону. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Такі дані оприлюднені порталом «Опендатабот».

85% усіх перетинів — 14,08 мільйона — здійснили громадяни України. Із січня по червень 7,17 мільйона людей виїхали з України, а повернулись — 6,92 мільйона. Таким чином, цього року країну залишило на 250 тисяч громадян більше, ніж повернулось. Це на 1,6 раза менше, ніж торік: у першому півріччі 2024 року різниця становила 404 тисячі.

У середньому українці перетинають державний кордон 2,35 мільйона разів щомісяця. Найменше перетинів відбулось у лютому (1,78 млн), найбільше — в червні (3,13 млн). Третина всіх перетинів упродовж року припадає на літні місяці — червень, липень і серпень.

Водночас із початку повномасштабного вторгнення понад 3 мільйони українців виїхали за кордон і не повернулися. Ці дані стосуються лише офіційних перетинів державного кордону — інформацію щодо виїздів через тимчасово окуповані території чи нелегальні маршрути, як-от перетин річки Тиса, встановити неможливо.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що українці, які втекли від війни, можуть залишатися у Сполучених Штатах до завершення бойових дій.

Крім того, Європейський Союз ухвалив рішення подовжити термін дії тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року. Раніше він був чинним до березня 2026 року.

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