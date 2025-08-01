Фіндиректора агрокомпанії на Одещині підозрюють у несплаті мільйонних податків

Фіндиректора агрокомпанії підозрюють в ухиленні від податків. Фото: forbes.ua / для ілюстрації

Фінансового директора однієї з аграрних компаній на Одещині підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Слідство вважає, що у звітності за перше півріччя 2024 року він не показав частину прибутку від експорту понад 56 тисяч тонн пшениці та сої. Зерно відправляли морем через порт в Одеській області до Єгипту та Туреччини.

Через це, за підрахунками слідчих, держава недоотримала понад 118 мільйонів гривень податків.

Слід зазначити, що під час розслідування посадовець повністю відшкодував ці кошти. Справу передали до суду.

Також нагадаємо, раніше депутату Миколаївської місцевої ради повідомили про підозру в шахрайстві. Чиновник імітував знищення партії зерна внаслідок обстрілів.