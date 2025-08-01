Сєнкевич готує законопроєкт для спеціальної економічної зони у Миколаєві: «Інакше отримаємо депресивний регіон»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Архівне фото: «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що готуватиме законопроєкт для спеціальної економічної зони прифронтових міст і пропонуватиме народним депутатам від області просувати його у парламенті.

Про це міський голова повідомив під час своєї пресконференції за результатами перших півроку роботи 30 липня, відповідаючи на запитання кореспондента «МикВісті».

Мер розповів, що спілкувався щодо цього з народними депутатами, осільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом та послом Бельгії в Україні.

— Про це йде зараз розмова, але всі, як завжди кажуть, давайте після війни. Тобто у нас насправді є бажання сьогодні підключити для цього спеціалістів, можливо, за приватного фінансування, для того, щоб вони розробили хоча б проєкт закону, який ми могли б використати. Я думаю, що зараз прийдемо до того, що розробимо проєкт закону і запропонуємо депутатам проштовхувати у вигляді пілотного проєкту для Миколаївщини, — сказав Олександр Сєнкевич.

Він вважає, що це може бути чи не єдиний варіант того, як заохотити бізнес працювати у прифронтових містах, зокрема Миколаєві.

— Бо якщо ми кажемо про однакові бізнесові умови для Миколаєва, для Вінниці, для Хмельницького і для Львова, і різні ризики територіальні, військові, то який сенс щось робити і будувати у Миколаєві при сьогоднішніх цінах на транзит в Україні між регіонами. Жодного сенсу для бізнесу нема: ризики більші прибуток той самий. А до цього це може призвести? Це призведе до ефекту доміно. Тобто відкриття нормальних бізнесів на заході чи в центрі України і не відкриття їх тут призведе до відтоку людського ресурсу, кадрів, які хочуть заробляти і жити нормально. Відтік кадрів, зменшення податків призведе до зменшення бюджету і зменшення розвитку тут інфраструктури. Не буде ні діячих майданчиків, ні садків, ні медичного обслуговування. А це призведе до ще більшого відтоку людського ресурсу. Таким чином ми отримаємо депресивний регіон без жодних якихось перспектив, — сказав міський голова.

Спеціальна економічна зона для Миколаєва. Що відомо?

Питання створення вільної економічної зони для міста Миколаїв піднімав ще у 2023 році. Мер Миколаєва тоді повідомив, що з цього приводу вже поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським.

А секретар міської ради Дмитро Фалько вважає, це допоможе відкрити «вікно можливостей» для інвесторів, які прийдуть у Миколаїв та будуть готові вкладати гроші у бізнес.

У жовтні 2024 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що Миколаїв не зможе розвиватися без податкових пільг від держави, адже через високі ризики для бізнесу Миколаїв не приваблює інвесторів і поступається іншим регіонам України.

А у квітні 2025 року мер обговорив необхідність створення спеціальної економічної зони для міста з представниками Данського експортно-інвестиційного фонду.