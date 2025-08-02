Вже 38 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    2 серпня, 2025

  • 24.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 2 серпня , 2025 субота

  • Миколаїв • 24.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»Блекаут у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 2 серпня, у Миколаєві через технічне обслуговування деяких вулиць залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Так, через ремонтні роботи електроенергії з 08:00 до 18:00 не буде в Корабельному районі: 

  • вул. Олега Кішинього
  • пр. Богоявленський
  • вул. Новобудівна
  • вул. Металургів
  • вул. Медиків
  • вул. Рибна
  • вул. Кобзарська
  • вул. Соснова
  • вул. К. Гордієнка
  • вул. Княжа
  • вул. І. Українки
  • пров. І. Українки
  • вул. Лісова
  • вул. Нахімова
  • пров. М. Рибальченко
  • вул. Олімпійця
  • вул. К. Сєргієнка
  • вул. Січових стрільців
  • вул. Тернопільська
  • вул. Мазепи
  • вул. О. Кравця
  • вул. М. Зерова
  • пров. Базановський
  • вул. Михайла Драй-Хмари
  • пров. Ю. Яновського
  • вул. Пшенична
  • вул. Тиніста
  • вул. Чубинського
  • вул. Сахарова
  • пров. Херсонський
  • вул. Ольшанська
  • вул. Алабовського
  • вул. Ю. Тютюнника
  • пров. Ф. Камінського
  • вул. Тітова
  • вул. Ходорова
  • пров. Коротка
  • пров. Гостинний
  • вул. Литовченка

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Реклама

Читайте також:

новини

«Подивіться на мене, я кажу, що це дуже добре», — Сєнкевич відповів на критику щодо платних парковок у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич готує законопроєкт для спеціальної економічної зони для міст біля фронту: «Інакше отримаємо депресивний регіон»

Юлія Бойченко
новини

Мер Миколаєва хоче отримати «Оскар за публічність» та пообіцяв відкрити для журналістів наради з підлеглими

Катерина Середа
новини

У мерії Миколаєва відповіли, чи встигнуть у 2026 році відбудувати більше 50 будинків, на які замовляють проєкти

Юлія Бойченко
новини

Депутат Янтар заявив, що миколаївці проти платних парковок: «Ми на виборах обіцяли комфортне місто, а від цього комфорту дуже мало»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

«Подивіться на мене, я кажу, що це дуже добре», — Сєнкевич відповів на критику щодо платних парковок у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян

Сили ППО вночі збили шість «Шахедів» у небі над Миколаївщиною

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 38 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay