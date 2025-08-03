Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 3 серпня, у Миколаєві через технічне обслуговування деяких вулиць залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зокрема, у центральній частині міста по вулиці 8-й Військовій та 1-й Госпітальній світло вимкнуть з 08:00 до 12:00.

У Корабельному районі з 08:00 до 18:00 електропостачання буде відсутнє майже на 40 вулицях.

Зокрема без світла залишаться будинки по:

вул. Олега Кішиного

пр. Богоявленський

вул. Новобудівна

вул. Металургів

вул. Медиків

вул. Рибна

вул. Кобзарська

вул. Соснова

вул. К. Гордієнка

вул. Княжа

вул. І. Українки

пров. І. Українки

вул. Лісова

вул. Нахімова

пров. М. Рибальченко

вул. Олімпійця

вул. К. Сєргієнка

вул. Січових стрільців

вул. Тернопільська

вул. Мазепи

вул. О. Кравця

вул. М. Зерова

пров. Базановський

вул. Михайла Драй-Хмари

пров. Ю. Яновського

вул. Пшенична

вул. Тиніста

вул. Чубинського

вул. Сахарова

пров. Херсонський

вул. Ольшанська

вул. Айвазовського

вул. Ю. Тютюнника

пров. Ф. Камінського

вул. Тітова

вул. Ходорова

пров. Коротка

пров. Гостинний

вул. Литовченка

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.