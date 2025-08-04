«Повсюди сміття, і антисанітарія. Всім просто байдуже», — жителька Миколаєва поскаржилась на стан дитячого містечка «Казка»

Так виглядають зелені зони у закладі. Фото «МикВісті» надіслала місцева жителька

Жителька Миколаєва поскаржилась на стан території у дитячому містечку «Казка». Вона наголошує територія містечка засмічена, лавки — брудні, частина обладнання зламане, а за зеленими зонам не доглядають.

Відповідну скаргу вона надіслала до редакції «МикВісті».

Так виглядають зелені зони у закладі. Фото «МикВісті» надіслала місцева жителька Так виглядають зелені зони у закладі. Фото «МикВісті» надіслала місцева жителька

Крім занедбаності самої території, жінка зазначає, що невідомі розмальовують обʼєкти, де граються діти, а працівники закладу це не прибирають.

Брудні лавки у містечку, розмальовані невідомими. Фото «МикВісті» надіслала місцева жителька Брудні лавки у містечку, розмальовані невідомими. Фото «МикВісті» надіслала місцева жителька Брудні лавки у містечку, розмальовані невідомими. Фото «МикВісті» надіслала місцева жителька

— Я постійно приходжу з дитиною гуляти в містечко. На жаль, Дитяче містечко «Казка» останні декілька місяців перебуває в абсолютно занедбаному стані. Територія брудна й непридатна для відпочинку: сміття буквально всюди, лавки — брудні, зламані елементи на дитячому майданчику, газони засохлі, рослинність занедбана. Складається враження, що за об’єктом ніхто не доглядає. Вандалізм — у відкритому доступі: паровоз всередині весь у написах маркером. Невже складно це витерти? Бруд — скрізь. Батьки змушені сидіти на забруднених лавках, бо альтернатив просто немає, — пише жінка.

Стан води у каскадному басейні в містечку. Фото «МикВісті» надіслала місцева жителька Стан води у каскадному басейні в містечку. Фото «МикВісті» надіслала місцева жителька

Вона також скаржиться і на бездіяльність підприємця Олександра Скрипіна, який працюючи на території містечка, не дотримується базових правил чистоти. Поблизу атракціонів — розірвані коробки, брудне покриття, непрезентабельний вигляд.

Так виглядають зелені зони у закладі. Фото «МикВісті» надіслала місцева жителька

Окремо вона звернула увагу на стан каскадних басейнів, які, за словами жінки, перетворилися на джерело антисанітарії.

— Складається враження, що вода в них не змінювалась ще з початку літа — або й довше. Вона зелена, стояча, каламутна, вкрита якоюсь невідомою плівкою, а на дні — шар муляки. Вигляд басейнів викликає не просто обурення, а щире відчуття огиди та тривоги. Це реальний розсадник бактерій, джерело небезпеки для дітей. До цієї води не те що торкатися — навіть підходити страшно. Жодна відповідальна людина не дозволить дитині опинитися поруч. І знову ж — жодної реакції. Ні від керівництва, ні від наглядачів, ні від міських служб. Складається враження, що всім просто байдуже. Міська влада, депутати, громадські діячі, журналісти, управління з питань культури — куди всі дивляться? Політика сьогодення для Казки-це руйнування всього того, що було збудовано? Керівництво «Казки» — воно взагалі існує? Якщо так, то за що отримує зарплату? Хто несе відповідальність за нинішній ганебний стан цього дитячого містечка? Я не розумію, чому така ситуація просто ігнорується. Невже це залишать без реакції і ніхто не понесе відповідальності?, — пише жителька Миколаєва.

Так виглядають зелені зони у закладі. Фото «МикВісті» надіслала місцева жителька Так виглядають зелені зони у закладі. Фото «МикВісті» надіслала місцева жителька Так виглядають зелені зони у закладі. Фото «МикВісті» надіслала місцева жителька

Варто зазначити, що це друга за останній час скарга від миколаївців щодо стану «Казки». Нещодавно миколаївець Юрій Решетник розповів, що на території парку деінде стирчать цвяхи, пошкоджена плитку, обвалена штукатурка та цегла.

Нагадаємо, журналісти «МикВісті» зібрали інформацію про те, хто та на підставі чого вирішив зруйнувати одну з вхідних арок, яка веде до центральної алеї у муніципальному дитячому містечку «Казка» у Миколаєві про це читайте у статті: «Як троє співробітників культури Миколаєва зруйнували арку в «Казці» та чому там тепер буде металевий паркан». Водночас у миколаївському дитячому містечку «Казка» руйнується оздоблення басейну навколо корабля «Буян». Частина мозаїки відкололася, а місцями плитка повністю зникла, оголивши бетонну основу.

Ремонт цього басейну, який тривав з 2017 по 2021 рік обійшовся міському бюджету у 6,2 мільйона гривень. Протягом чотирьох років роботи компанія «Антарес-Буд». Під час реконструкції підрядник відновив чашу басейну, встановив декоративні елементи у вигляді рибок, зробив підсвічування та пофарбував корабель у жовто-блакитні кольори.

Зазначимо, що у торік аналогічна ситуація з руйнуванням оздоблення була біля каскадного фонтану. Він вкрився тріщинами, а плитка — почала відпадати. Після цього компанія пообіцяла власним коштом усунути недоліки реконструкції, і в червні 2024 року почала відновлювальні роботи. У липні 2024 року адміністрація «Казки» заявила про те, що подасть скаргу на «Антарес-Буд» за неякісний ремонт плитки каскадного фонтану та буде вимагати повторного ремонту.

В квітні 2025 року адміністрація «Казки» працює над тим, щоб зобовʼязати підрядника — компанію «Антарес-буд» — власним коштом відновити пошкоджені елементи басейну навколо корабля у дитячому містечку.