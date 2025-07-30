Стирчать цвяхи та сиплеться цегла: миколаївці знову скаржаться на аварійність містечку «Казка»

Один з обʼєктів на території містечка, з якого відлущилась штукатурка і падає каміння. Фото: Юрій Решетник

Миколаївці вкотре скаржаться на аварійний стан дитячого містечка «Казка» в центрі міста. На території парку деінде стирчать цвяхи, пошкоджена плитку, обвалена штукатурка та цегла.

Про це у Facebook повідомив житель Миколаєва Юрій Решетник.

Миколаївець закликав батьків бути обережними під час прогулянок із дітьми.

— Будьте обережні в дитячому містечку «Казка» в Миколаєві. Це єдиний центральний дитячий парк у місті, але зараз він у стані що викликає питання: стирчать цвяхи, плитка розбита, сиплеться штукатурка та цеглини, деякі ділянки — просто небезпечні. А щоб це точково виправити, потрібно максимум 15 хвилин і півмішка цементу чи від підрядників вимоги щодо гарантійного поновлення, — зазначає він.

Цвяхи, які стирчать в деревʼяних будиночках «Казки». Фото: Юрій Решетник Плитка, що обвалилась в фонтані біля корабля «Буян». Фото: Юрій Решетник

Юрій Решетник написав, що принципово не звертається до міської адміністрації чи Контактного центру, бо не вірить у їхню ефективність.

— Цей пост — не скарга, а звернення до жителів: бережіть себе, своїх дітей і будьте уважні, коли гуляєте в «Казці», — зазначає він.

Він також додав, що відсутність ремонту на фоні гучних витрат міста в якості пояснення не приймаються:

— Буян — за 6 мільйонів? Кафе — за 5,8 мільйонів? Басейни — за 7 мільйонів? А от «Казка» — сиплеться. Аргументи про війну не приймаються, бо по місту одночасно хаотично кладуть сіру плитку, де ніхто не ходить, і роблять клумби за мільйон, – написав Юрій Решетник.

Стан корабля «Буян», який капітально відремонтували у січня 2021 року фірма «Антарес-Буд». Фото: Юрій Решетник Стан корабля «Буян», який капітально відремонтували у січня 2021 року фірма «Антарес-Буд». Фото: Юрій Решетник

Мозаїку в басейні біля корабля «Буян», яка почала знову сипатись досі не відремонтувати. Фото: Юрій Решетник Надламаний деревʼяний навіс в дитячому містечку «Казка». Фото: Юрій Решетник

Нагадаємо, журналісти «МикВісті» зібрали інформацію про те, хто та на підставі чого вирішив зруйнувати одну з вхідних арок, яка веде до центральної алеї у муніципальному дитячому містечку «Казка» у Миколаєві про це читайте у статті: «Як троє співробітників культури Миколаєва зруйнували арку в «Казці» та чому там тепер буде металевий паркан».

Читайте також статтю «МикВісті» «Як троє співробітників культури Миколаєва зруйнували арку в «Казці» та чому там тепер буде металевий паркан».

Водночас у миколаївському дитячому містечку «Казка» руйнується оздоблення басейну навколо корабля «Буян». Частина мозаїки відкололася, а місцями плитка повністю зникла, оголивши бетонну основу.

Ремонт цього басейну, який тривав з 2017 по 2021 рік обійшовся міському бюджету у 6,2 мільйона гривень. Протягом чотирьох років роботи компанія «Антарес-Буд». Під час реконструкції підрядник відновив чашу басейну, встановив декоративні елементи у вигляді рибок, зробив підсвічування та пофарбував корабель у жовто-блакитні кольори.

Зазначимо, що у торік аналогічна ситуація з руйнуванням оздоблення була біля каскадного фонтану. Він вкрився тріщинами, а плитка — почала відпадати. Після цього компанія пообіцяла власним коштом усунути недоліки реконструкції, і в червні 2024 року почала відновлювальні роботи. У липні 2024 року адміністрація «Казки» заявила про те, що подасть скаргу на «Антарес-Буд» за неякісний ремонт плитки каскадного фонтану та буде вимагати повторного ремонту.

В квітні 2025 року адміністрація «Казки» працює над тим, щоб зобовʼязати підрядника — компанію «Антарес-буд» — власним коштом відновити пошкоджені елементи басейну навколо корабля у дитячому містечку.