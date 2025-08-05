Кім присвятив пісню дружині до дня народження

Віталій Кім заспівав кавер для дружини з нагоди її дня народження. Фото: скриншот з відео

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім оригінально привітав свою дружину Юлію з днем народження — записав кавер на пісню Максима Бородіна «Якби не ти».

Відео з привітанням він опублікував у своєму Facebook.

У ролику — кадри зі студії звукозапису, де Віталій Кім виконує пісню, а також архівні моменти з подружнього життя.

— З днем народження, кохана. Ти з кожним роком стаєш кращою. Дякую за терпіння, — написав він під відео.

Юлія Кім залишила відповідь у коментарях: «Люблю тебе, це дуже неочікувано було і дуже зворушливо та мило! Ти завжди мене дивуєш, найкращий».

Віталій Кім заспівав кавер для дружини з нагоди її дня народження. Фото: скриншот з відео Віталій Кім заспівав кавер для дружини з нагоди її дня народження. Фото: скриншот з відео Віталій Кім заспівав кавер для дружини з нагоди її дня народження. Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, що у 2023 році український співак Tony Tonite випустив нову відеороботу «На землі й на небесах», в зйомці якої взяли участь мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.