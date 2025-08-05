Кім присвятив пісню дружині до дня народження
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- Аліна Квітко
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10:45, 05 серпня, 2025
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Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім оригінально привітав свою дружину Юлію з днем народження — записав кавер на пісню Максима Бородіна «Якби не ти».
Відео з привітанням він опублікував у своєму Facebook.
У ролику — кадри зі студії звукозапису, де Віталій Кім виконує пісню, а також архівні моменти з подружнього життя.
— З днем народження, кохана. Ти з кожним роком стаєш кращою. Дякую за терпіння, — написав він під відео.
Юлія Кім залишила відповідь у коментарях: «Люблю тебе, це дуже неочікувано було і дуже зворушливо та мило! Ти завжди мене дивуєш, найкращий».
Нагадаємо, що у 2023 році український співак Tony Tonite випустив нову відеороботу «На землі й на небесах», в зйомці якої взяли участь мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
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