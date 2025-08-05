Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    5 серпня, 2025

  • 34°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 5 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 34° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині у липні від СНІДу померли 8 людей

У липні на Миколаївщині від СНІДу померло 8 людей. Фото: Суспільне. МиколаївУ липні на Миколаївщині від СНІДу померло 8 людей. Фото: Суспільне. Миколаїв

У липні цього року в Миколаївській області від СНІДу померли вісім людей. Водночас виявили 36 нових випадків ВІЛ-інфекції, з яких сім — це пацієнти з уперше встановленим діагнозом СНІД.   

Про це повідомили в Миколаївському  обласному  центрі контролю та  профілактики хвороб МОЗ України. 

Серед шляхів передачі вірусу переважає статевий — 22 випадки. Ще сім осіб інфікувалися парентерально, через кров. Зокрема, внаслідок вживання ін'єкційних наркотиків. Стільки ж заразилися вертикальним шляхом, тобто від матері до дитини.

Фахівці центру наголошують, що своєчасне тестування на ВІЛ, відповідальне ставлення до власного здоров’я та профілактичні заходи є основою для збереження життя та попередження подальшого поширення інфекції.

Раніше повідомлялось, що Миколаївська область посідає четверте місце в Україні за рівнем захворюваності на ВІЛ-інфекцію. Наразі в регіоні на обліку перебуває понад сім тисяч пацієнтів. 

 

 

 

Останні новини про: Миколаївщина

За тиждень на Миколаївщині народилось 83 дитини
За пів року на Миколаївщині відкрили 425 нових компаній, а закрили — 242
Бійка з військовими ТЦК на Миколаївщині: подробиці від свідків
Реклама

Читайте також:

новини

НАЗК знайшло порушення у декларації Фалька: секретар міськради готовий оскаржити це в суді

Аліна Квітко
новини

Сєнкевич пояснив, чому за 10 років у транспорті Миколаєві так і не зʼявився е-квиток: «Це дорого»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мер Сєнкевич хоче навести лад із хаотичним паркуванням у дворах миколаївців

Аліса Мелік-Адамян
новини

За пів року на Миколаївщині відкрили 425 нових компаній, а закрили — 242

Світлана Іванченко
новини

«Повсюди сміття, і антисанітарія. Всім просто байдуже», — жителька Миколаєва поскаржилась на стан дитячого містечка «Казка»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Бійка з військовими ТЦК на Миколаївщині: подробиці від свідків
За пів року на Миколаївщині відкрили 425 нових компаній, а закрили — 242
За тиждень на Миколаївщині народилось 83 дитини

Сєнкевич пояснив, чому за 10 років у транспорті Миколаєві так і не зʼявився е-квиток: «Це дорого»

Що змусило мера Вознесенська лаятися на депутатів? Розбір сесії міськради

1 година тому

Кім присвятив пісню дружині до дня народження

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay