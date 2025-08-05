На Миколаївщині у липні від СНІДу померли 8 людей

У липні на Миколаївщині від СНІДу померло 8 людей. Фото: Суспільне. Миколаїв

У липні цього року в Миколаївській області від СНІДу померли вісім людей. Водночас виявили 36 нових випадків ВІЛ-інфекції, з яких сім — це пацієнти з уперше встановленим діагнозом СНІД.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Серед шляхів передачі вірусу переважає статевий — 22 випадки. Ще сім осіб інфікувалися парентерально, через кров. Зокрема, внаслідок вживання ін'єкційних наркотиків. Стільки ж заразилися вертикальним шляхом, тобто від матері до дитини.

Фахівці центру наголошують, що своєчасне тестування на ВІЛ, відповідальне ставлення до власного здоров’я та профілактичні заходи є основою для збереження життя та попередження подальшого поширення інфекції.

Раніше повідомлялось, що Миколаївська область посідає четверте місце в Україні за рівнем захворюваності на ВІЛ-інфекцію. Наразі в регіоні на обліку перебуває понад сім тисяч пацієнтів.