«Ніхто нікуди не втік. Це і оцінив президент», — Кім прокоментував присвоєння статуса міст-героїв Баштанці та Вознесенську

Наслідки оборони Вознесенська у 2022 році. Фото: «МикВісті»

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував рішення президента Володимира Зеленського дати Баштанці та Вознесенську статусу міст-героїв.

Про це він сказав під час прямого ефіру у телемарафоні.

Як відомо, 1 жовтня у День захисника України Президент України Володимир Зеленський присвоїв містам у Миколаївській області, Баштанці та Вознесенську, звання міст-героїв.

— Я дуже вдячний президентові а те, що він оцінив вклад нашої громади в захист держави, присвоївши звання місто-герой. Баштанка і Вознесенськ дали гідну відсіч. Там людей цивільних було, якщо не більше, то стільки, стільки і військових. У Баштанці організували ДФТГ Баштанка-1, і вони силами і зброєю, які передали з Києва, Міноборони, змогли розгромити колони під 400 машин. Тому дійсно вони суттєво затримали. А Вознесенськ — це місто, яке зупинило просування ворога на північ, це найвіддаленіша точка, де вони були на півдні. Це перше місто, яке змусило ворога бігти. 3 березня кацапи тікали. Я бачив особисто ті кадри, де наші депутати, цивільні, брали до рук РПГ і гранатомети, і разом з військовими мужньо стояли. Ніхто тоді нікуди не побіг. І це оцінив президент, — сказав Віталій Кім.

Оборона Вознесенська

2-3 березня 2022 року у Вознесенську Миколаївської області Збройні сили України та територіальна оборона відбилися від російських загарбників, які зайшли на територію міста. У Вознесенську внаслідок бойових дій було пошкоджено близько 700 будинків, з них 56 — багатоповерхівки.

«МикВісті» у документальному проєкті розповіли, як проходила битва за Вознесенськ.

Битва за Вознесенськ. Архівне фото «МикВісті»

Журналісти побували на місці битви з окупантами та дізналися про подробиці ведення бою у мера Вознесенська Євгена Величка та депутата Миколаївської обласної ради Владислава Невеселого.

Військовослужбовці ЗСУ вважають, що падіння Вознесенська у березні 2022 року поставило б під удар весь південь України, відкривши росіянам шлях на Придністров'ї. Адже метою окупантів було забезпечити собі вихід на правий берег Південного Бугу, отримати оперативний простір і далі або замикати оточення Миколаєва, або замикати оточення всього півдня з виходом на Придністров'я, розповів журналістам учасник боїв за Вознесенськ Кирило Нехимчук.

Військові 80-ї окремої десантної-штурмової бригади, які брали участь в обороні Вознесенська розповіли, що ніде не бачили такої підтримки від цивільних, як у Вознесенську. Про це йдеться у відео «Вознесенськ. 2 роки» 80-ї ОДШБр.

Оборона Баштанки

1 березня 2022 року колона батальйонної тактичної групи російських військ чисельністю близько 400 одиниць бойової техніки підійшла з боку населеного пункту Явкине до районного центру Баштанка. Кістяк колони складали підрозділи 126-ї окремої бригади берегової охорони 22-го армійського корпусу Збройних сил РФ.

У Баштанці Збройні сили України становили близько 110 осіб, які було представлено невеликими групами 190-го батальйону територіальної оборони 123-ї окремої бригади ТРО та військовослужбовцями районного ТЦК з ротою охорони. Також до зброї взялися цивільні, добровольці з-поміж охочих людей, разом — до 50 осіб. Багато з них мали бойовий досвід, адже проходили службу в АТО/ООС. Саме такі угрупування, озброєні стрілецькою зброєю, гранатами та горючими сумішами, становили маневрові загони оборони Баштанки.

Жителі Баштанки розповідали, що під час спроби штурму міста російськими військами на початку березня окупанти вели прицільний вогонь по цивільних будівлях, які не несли загрози.

4 березня бійці територіальної оборони міста Баштанка заволоділи російським зенітно-ракетним комплексом Панцир С-1.

Баштанка трималась майже тиждень, до підходу 8 березня бойових загонів ЗСУ, зокрема бійців 1-го десантно-штурмового батальйону 80-ї ОДШБр. Місто уникнуло окупації, проте частина району (колишній Снігурівський район) залишився захопленим ворогом до звільнення правого берега Дніпра в листопаді 2022 року.