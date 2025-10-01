Вознесенськ і Баштанка отримали звання Міст-героїв, — указ президента

Президент України Володимир Зеленський присвоїв містам у Миколаївській області, Баштанці та Вознесенську, звання міст-героїв.

Відповідний указ президента №720/2025 від 30 вересня оприлюднено на сайті Офісу президента, пишуть «МикВісті».

Відзнака приурочена до Дня захисників України. Її отримали ще 14 українських міст.

Указ про присвоєння Баштанці та Вознесенську звання міст-героїв. Скриншот зі сторінки Офісу президента України

У відеозверненні до українців президент подякував кожному місту, яке встало на захист свого населення та не допустило російської окупації.

— Сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, ми відзначаємо ще міста-герої — міста героїв. Я підписав указ. Міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави — у повному сенсі цих слів. На Дніпровщині — Павлоград, Нікополь, Марганець. Міста Донеччини: Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ. Гуляйполе, Оріхів на Запоріжжі. Вознесенськ і Баштанка — міста Миколаївщини. Суми, Тростянець на Сумщині, Куп’янськ на Харківщині. Старокостянтинів, місто Хмельницької області. Я пишаюся вами! Честь — представляти такий народ, такі міста, громади, таких хоробрих людей, — сказав Володимир Зеленський.

Баштанка, російські танки на території району. Березень 2022 року. Російська військова техніка на території Вознесенська. Лютий 2022 року.

Нагадаємо, що звання місто-герой у 2022 році отримало і місто Миколаїв.

Оборона Вознесенська

2-3 березня 2022 року у Вознесенську Миколаївської області Збройні сили України та територіальна оборона відбилися від російських загарбників, які зайшли на територію міста. У Вознесенську внаслідок бойових дій було пошкоджено близько 700 будинків, з них 56 — багатоповерхівки.

«МикВісті» у документальному проєкті розповіли, як проходила битва за Вознесенськ.

Битва за Вознесенськ. Архівне фото «МикВісті»

Журналісти побували на місці битви з окупантами та дізналися про подробиці ведення бою у мера Вознесенська Євгена Величка та депутата Миколаївської обласної ради Владислава Невеселого.

Військовослужбовці ЗСУ вважають, що падіння Вознесенська у березні 2022 року поставило б під удар весь південь України, відкривши росіянам шлях на Придністров'ї. Адже метою окупантів було забезпечити собі вихід на правий берег Південного Бугу, отримати оперативний простір і далі або замикати оточення Миколаєва, або замикати оточення всього півдня з виходом на Придністров'я, розповів журналістам учасник боїв за Вознесенськ Кирило Нехимчук.

Військові 80-ї окремої десантної-штурмової бригади, які брали участь в обороні Вознесенська розповіли, що ніде не бачили такої підтримки від цивільних, як у Вознесенську. Про це йдеться у відео «Вознесенськ. 2 роки» 80-ї ОДШБр.

Оборона Баштанки

1 березня 2022 року колона батальйонної тактичної групи російських військ чисельністю близько 400 одиниць бойової техніки підійшла з боку населеного пункту Явкине до районного центру Баштанка. Кістяк колони складали підрозділи 126-ї окремої бригади берегової охорони 22-го армійського корпусу Збройних сил РФ.

У Баштанці Збройні сили України становили близько 110 осіб, які було представлено невеликими групами 190-го батальйону територіальної оборони 123-ї окремої бригади ТРО та військовослужбовцями районного ТЦК з ротою охорони. Також до зброї взялися цивільні, добровольці з-поміж охочих людей, разом — до 50 осіб. Багато з них мали бойовий досвід, адже проходили службу в АТО/ООС. Саме такі угрупування, озброєні стрілецькою зброєю, гранатами та горючими сумішами, становили маневрові загони оборони Баштанки.

Жителі Баштанки розповідали, що під час спроби штурму міста російськими військами на початку березня окупанти вели прицільний вогонь по цивільних будівлях, які не несли загрози.

4 березня бійці територіальної оборони міста Баштанка заволоділи російським зенітно-ракетним комплексом Панцир С-1.

Баштанка трималась майже тиждень, до підходу 8 березня бойових загонів ЗСУ, зокрема бійців 1-го десантно-штурмового батальйону 80-ї ОДШБр. Місто уникнуло окупації, проте частина району (колишній Снігурівський район) залишився захопленим ворогом до звільнення правого берега Дніпра в листопаді 2022 року.