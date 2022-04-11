Жители Баштанки в Николаевской области рассказали, что во время попытки штурма города российскими войсками в начале марта, оккупанты вели прицельный огонь по гражданским зданиям, которые не несли угрозы.

Об этом они рассказали журналистами издания India Today.

Согласно показаниям местных, россияне в Баштанке били прямой наводкой по магазинам и аптеками, которые не представляли опасности.

— Мы были очень напуганы и остались в помещении. Нам сказали, что вас заперли внутри. Через некоторое время мы вышли на улицу и увидели только один танк, который постоянно целился в аптеки, — расскал индийским журналистам Юрий, который оказался в эпицентре боя.

Мужчина добавил, что когда россияне не занимались уничтожением инфраструктуры города, они вели хаотичную стрельбу без ясных команд, погибая под перекрестным украинским огнем.

— Мы услышали большие взрывы, мы ушли под землю ждать. После того, как мы вышли на улицу, чтобы проверить, что произошло, мы увидели разбитые окна, столько повреждений… все деревья были срублены… четыре-пять домов были разрушены. ..Мы видели, как кто-то стрелял из автомата, — отметил местный житель, чья жена получила серьезные ранения в результате обстрела.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.