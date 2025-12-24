 Порт «Південний» на Одещині відновив роботу після витоку олії

Порт «Південний» на Одещині відновив роботу після витоку олії

Узбережжя Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратураУзбережжя Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура

Найбільший порт України «Південний» відновив свою роботу після інциденту з витоком рослинної олії в акваторію моря.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України. Там уточнили, що в акваторії порту «Чорноморськ» також зафіксували маслянисті плями.

«До ліквідації наслідків ворожого обстрілу в обох акваторіях (порт «Чорноморськ та» порт «Південний») залучені всі відповідні служби, працюють спеціалізовані судна та судна-нафтозбирачі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у порту «Південний» внаслідок російських обстрілів стався витік рослинної олії в акваторію моря.

