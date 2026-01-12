 Львів першим в Україні отримав пілотний 5G-зв’язок, — Мінцифри

Львів першим в Україні отримав пілотний 5G-зв’язок, — Мінцифри

В Україні вперше протестували зв’язок 5G. Фото: МінцифриЛьвів першим в Україні отримав пілотний 5G-зв’язок. Фото: Мінцифри

У понеділок, 12 січня, в Україні вперше запустили пілотний 5G-зв’язок. Тестування розпочали в центрі Львова.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, Львів має один із найвищих показників поширення 5G-ready смартфонів в Україні. Наразі в місті вже збудували понад 20 базових станцій, готових працювати з технологією 5G.

Після погодження з Генеральним штабом Збройних сил України та успішного тестування зв’язок планують масштабувати. Зокрема, у січні 5G має запрацювати в Бородянці, у лютому — в Харкові, а згодом і в інших містах України.

Раніше повідомлялось, що вже протягом найближчих кількох тижнів у частині двох українських міст запустять пілотний проєкт мобільного зв’язку стандарту 5G.

