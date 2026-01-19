«Кирило Олексійович та Міша — ключові люди», — Кім вважає, що нові призначення посилили президента

Президент України Володимир Зеленський і голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, Миколаїв, 18 червня 2022 року, фото: ОП

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що залучення Кирила Буданова та Михайла Федорова на ключові посади «зміцнить напрямок» президента України Володимира Зеленського.

Про це він розповів в інтервʼю Наталії Мосейчук.

На його думку, Кирило Буданов та Михайло Федоров мають високий рейтинг і довіру людей.

— Зараз він залучив до команди Кирила Олексійовича (Буданов, – прим.) та Мішу (Михайло Федоров, – прим.) ключових людей із позитивним рейтингом і довірою людей на ключові посади у себе в команді. На мою думку, це ще більше посилить і зміцнить напрямок, який він (Володимир Зеленський, – прим.) обрав. Він до кінця буде добивати все для країни. І в нього немає іншого шляху, — сказав Віталій Кім.

Як відомо, 2 січня, Президент України Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова керівником Офісу Президента. Він додав, що Кирило Буданов має досвід на цих напрямах та «достатню силу для досягнення результатів».

Президент України Володимир Зеленський та Кирило Буданов, фото: ОП

Згодом, 14 січня, народні депутати підтримали призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. За відповідне рішення проголосували 277 парламентарів, ще 9 — утрималися. Жоден із депутатів не висловився проти.

Перед голосуванням кандидат на посаду міністра Михайло Федоров наголосив на «великій кількості проблем», які необхідно розв’язувати. За його словами, сьогодні «не можна воювати новими технологіями зі старою організаційною структурою». Тому основною метою своєї роботи він назвав проведення армійської реформи, покращення інфраструктури на передовій та «викорінення брехні й корупції».

Михайло Федоров. Фото: Telegram / Михайло Федоров

Раніше Віталій Кім говорив, що після звільнення Андрія Єрмака позиції президента України Володимира Зеленського «значно покращилися». Водночас він заявив, що Володимир Зеленський «пожертвував особистим життям заради країни».

Нагадаємо, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прокоментував перспективи участі військових у виборах та політичному житті країни. Він наголосив, що військовий досвід не завжди означає готовність до керівних державних посад.