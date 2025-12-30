У двох містах України запускають 5G у тестовому режимі: старт уже за кілька тижнів

В України запускають 5G у тестовому режимі. Фото: Associated Press

Вже протягом найближчих кількох тижнів у частині двох українських міст запустять пілотний проєкт мобільного зв’язку стандарту 5G.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, запуск стане першим кроком до подальшого масштабування технології по країні.

— Дуже скоро, протягом кількох тижнів ми вже запустимо 5G для цих міст, а точніше — частин цих міст. І це буде перший важливий крок, який далі буде масштабуватися, — зазначив Михайло Федоров.

Міністр наголосив, що перед запуском врахували безпекові чинники, зокрема роботу військової авіації, радарів та засобів радіоелектронної боротьби.

— Треба врахувати військові літаки, радари та інші засоби РЕБ, тому що 5G працюють на певних частотах і повинна бути певна сумісність. Тому ми над цим довго працювали, тестували з військовими і буде певний пілот, — пояснив він.

Раніше повідомлялось, що першим містом, де відбудеться тестування мережі 5G, стане Львів, а якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, то проєкт масштабують на Київ та Одесу.