 У Миколаєві доповнили локації підвозу води до деяких районів: що відомо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві доповнили локації та графік підвозу води для Соляних, Північного та Тернівки

У Миколаєві змінили локації та графік підвозу води для Соляних і Північного. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві змінили локації та графік підвозу води для Соляних і Північного. Фото: Миколаївська міська рада

Через аварію на дюкері мешканці деяких мікрорайонів Миколаєва тимчасово залишилися без стабільного водопостачання. Для забезпечення людей водою місто залучило спеціальні тролейбуси.

Нараз оновлений перелік локацій та графік підвозу води в мікрорайонах Соляні, Північний та Тернівки.

КП «Миколаївводоканал»

  • 13.00 — 15.00: між пр. Героїв України, 79 та 85а
  • 13.00 — 20.00: між вул. Архітектора Старова, 10к та 6г
  • 13.00 — 20.00 пр. Героїв України, 15в
  • 16.00 — 18.00: пр. Героїв України, 13г;
  • 16.00 — 18.00: вул. Оберегова, 6б (будівля насосної станції);
  • 18.00 — 20.00: між пр. Героїв України, 79 та 85а.

КП «Миколаївелектротранс»

  • Зупинка «Гвардійська» — очищена вода: 7:00
  • Зупинка «Шкільна» — очищена вода: 9:00
  • Зупинка «Гвардійська» — очищена вода: 14:30
  • Зупинка «Ательє» — технічна вода: 14:30
  • Зупинка «Ательє» — очищена вода: 16:30
  • Зупинка «Гвардійська» — технічна вода: 16:30

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» (точки видачі працюють з 05:00 до 24:00)

  • пр. Героїв України, 21-а
  • пр. Героїв України, 91-к
  • вул. Малко-Тирнівська, 1-а

Товариство Червоного Хреста України (роздача води з 14:00)

  • вул. Сергія Цветка, 17 (біля школи мистецтв)
  • пр. Героїв України, 89 (біля магазину «Міда»)

Раніше міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що спецтролейбуси працюватимуть до повного завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Нагадаємо, що у «Миколаївводоканалі» уточнили, що строки експлуатації дюкеру вже завершилися, тому мова йде не про простий ремонт. За попередньою оцінкою, необхідна заміна близько 190 метрів труби діаметром 350 міліметрів по дну річки. Терміни ліквідації аварії наразі не визначені.

«Це секретна інформація», — Сєнкевич про свою заяву щодо підкупу депутатів за вступ до групи

Аліна Квітко
Сєнкевич: Дюкер в Соляних «підлатають», але це тимчасове рішення

Ірина Олехнович
Миколаєві хочуть спростити процедуру знесення дерев

Альона Коханчук
Частину палацу культури «Корабельний» у Миколаєві демонтують до кінця січня

Аліса Мелік-Адамян
У Миколаєві створили інтерактивну мапу зі сміттєвими баками

Юлія Бойченко
