У Миколаєві доповнили локації та графік підвозу води для Соляних, Північного та Тернівки

У Миколаєві змінили локації та графік підвозу води для Соляних і Північного. Фото: Миколаївська міська рада

Через аварію на дюкері мешканці деяких мікрорайонів Миколаєва тимчасово залишилися без стабільного водопостачання. Для забезпечення людей водою місто залучило спеціальні тролейбуси.

Нараз оновлений перелік локацій та графік підвозу води в мікрорайонах Соляні, Північний та Тернівки.

КП «Миколаївводоканал»

13.00 — 15.00: між пр. Героїв України, 79 та 85а

13.00 — 20.00: між вул. Архітектора Старова, 10к та 6г

13.00 — 20.00 пр. Героїв України, 15в

16.00 — 18.00: пр. Героїв України, 13г;

16.00 — 18.00: вул. Оберегова, 6б (будівля насосної станції);

18.00 — 20.00: між пр. Героїв України, 79 та 85а.

КП «Миколаївелектротранс»

Зупинка «Гвардійська» — очищена вода: 7:00

Зупинка «Шкільна» — очищена вода: 9:00

Зупинка «Гвардійська» — очищена вода: 14:30

Зупинка «Ательє» — технічна вода: 14:30

Зупинка «Ательє» — очищена вода: 16:30

Зупинка «Гвардійська» — технічна вода: 16:30

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» (точки видачі працюють з 05:00 до 24:00)

пр. Героїв України, 21-а

пр. Героїв України, 91-к

вул. Малко-Тирнівська, 1-а

Товариство Червоного Хреста України (роздача води з 14:00)

вул. Сергія Цветка, 17 (біля школи мистецтв)

пр. Героїв України, 89 (біля магазину «Міда»)