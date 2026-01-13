 Аварія на дюкері: жителів Соляних та Північного просять не зливати воду з системи опалення

Клуб

Після аварії на дюкері жителів Соляних та Північного просять не зливати воду з системи опалення

Мешканці Соляних і Північного набирають воду через аварію на дюкері. Фото: Миколаївська міська радаМешканці Соляних і Північного набирають воду через аварію на дюкері. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві мешканців мікрорайонів Соляні та Північний, які тимчасово залишилися без централізованого водопостачання, закликають не зливати воду з внутрішньобудинкових систем опалення.

Про це повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

На підприємстві пояснили, що вода в системах опалення є хімічно обробленою та не придатною для пиття або побутового використання. Крім того, свердловини на котельнях не розраховані на додаткове неконтрольоване споживання води, що може призвести до зупинки котелень.

У «Миколаївоблтеплоенерго» також зазначили, що ті самі свердловини використовують для забезпечення населення питною водою, яка проходить попереднє очищення.

У разі зростання втрат води в системах опалення підприємство буде змушене обмежити або тимчасово зупинити роботу окремих пунктів видачі питної води.

Мешканців просять користуватися підвезеною технічною та питною водою, а також офіційними пунктами видачі, які працюють за встановленими графіками.

Нагадаємо, у Миколаєві через аварію на водогоні 11 січня припинили водопостачання в мікрорайонах Соляні, Північний та Тернівка. Для забезпечення людей водою місто залучило спеціальні тролейбуси.

У «Миколаївводоканалі» уточнили, що строки експлуатації дюкеру вже завершилися, тому мова йде не про простий ремонт. За попередньою оцінкою, необхідна заміна близько 190 метрів труби діаметром 350 міліметрів по дну річки.

Пізніше мер Олександр Сєнкевич повідомив, що дюкер планують «підлатати» за 4 мільйони гривень. Втім, це буде лише тимчасове вирішення проблеми.

0
Сєнкевич відклав рішення по директору КОПу до результатів розслідування щодо харчування в школах

