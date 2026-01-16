Про відсутність тепла, води та світла можна повідомити на лінію 112, — МВС

Наслідки обстрілу Києва 9 січня. Фото: ДСНС Києва

Про відсутність світла, тепла чи води в будинках тепер можна повідомляти на лінію 112, яка працює навіть за відсутності мобільного звʼязку.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Зазначається, що до роботи на лінії залучили додаткових операторів, аби мати змогу опрацьовувати не лише звернення до екстрених служб, а й отримувати інформацію щодо критичної ситуації у домівках громадян.

Ці дані оператори відразу передадуть до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві та комісії з надзвичайної ситуації для швидкої допомоги. Також оператори надаватимуть інформацію про найближчий «Пункт незламності» чи місця обігріву, а за потреби — скеровуватимуть екіпажі екстрених служб.

Зазначимо, що на лінію 112 можна звернутись навіть за відсутності мобільного звʼязку. Для цього потрібно завчасно встановити застосунок «112 Ukraine» та авторизуватись.

Нагадаємо, що через російських обстрілів частина жителів Києва залишається без світла та тепла.