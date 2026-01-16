 Жителі Києва зможуть повідомляти про відсутність світла, тепла чи води на лінію 112

  • пʼятниця

    16 січня, 2026

  • -7.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • -7.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Про відсутність тепла, води та світла можна повідомити на лінію 112, — МВС

Наслідки обстрілу Києва 9 січня. Фото: ДСНС КиєваНаслідки обстрілу Києва 9 січня. Фото: ДСНС Києва

Про відсутність світла, тепла чи води в будинках тепер можна повідомляти на лінію 112, яка працює навіть за відсутності мобільного звʼязку.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Зазначається, що до роботи на лінії залучили додаткових операторів, аби мати змогу опрацьовувати не лише звернення до екстрених служб, а й отримувати інформацію щодо критичної ситуації у домівках громадян.

Ці дані оператори відразу передадуть до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві та комісії з надзвичайної ситуації для швидкої допомоги. Також оператори надаватимуть інформацію про найближчий «Пункт незламності» чи місця обігріву, а за потреби — скеровуватимуть екіпажі екстрених служб.

Зазначимо, що на лінію 112 можна звернутись навіть за відсутності мобільного звʼязку. Для цього потрібно завчасно встановити застосунок «112 Ukraine» та авторизуватись.

Нагадаємо, що через російських обстрілів частина жителів Києва залишається без світла та тепла.

Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві планують створити простір пам’яті трагедії полону біля скверу Ради Європи

Ірина Олехнович
новини
«Проссекко 8» готує позов проти міськради Миколаєва, щоб повернути з бюджету витрачені кошти на кейтеринг

Аліса Мелік-Адамян
новини
Суд Миколаєва арештував директорку «Проссекко 8», а її захист звинуватив прокуратуру у тиску

Аліса Мелік-Адамян
новини
Понад 1000 вивісок і рекламних щитів прибрали з вулиць Миколаєва торік

Аліна Квітко
новини
Афіша тижня у Миколаєві: події для дозвілля

Марія Хаміцевич
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

До 16 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 16 січня

Світлана Іванченко

«Проссекко 8» готує позов проти міськради, щоб повернути з бюджету витрачені кошти

Апеляційний суд зупинив справу Ладиги, яка рік ігнорувала суд, через її «військову службу»

12 годин тому

Дюкер в Соляних відремонтували за ₴1 мільйон з 50-річною гарантією, — підрядник

Головне сьогодні