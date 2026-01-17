На Миколаївщині 18% шкіл вирішили продовжити канікули для дітей

З 19 січня школи Миколаївщини відновлюють роботу: 68 закладів продовжили канікули. Архівне фото МикВісті

З понеділка, 19 січня, заклади освіти Миколаївщини відновлюють роботу за різними форматами, які визначили місцеві громади. 68 шкіл вирішили продовжити канікули.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної ради Віталій Кім.

Він нагадав, що рішення щодо форми навчання дітей може визначати кожна конкретна громада самостійно. В області вже є громади, які вирішили продовжити канікули.

Робота закладів загальної середньої освіти з понеділка, 19 січня:

153 (39%) — очно

92 (23%) — змішано

79 (20%) — дистанційно

68 (18%) — продовжили канікули

Заклади професійної освіти:

дистанційно — 5

змішано — 16

продовжили канікули — 2

«Відпрацювання занять буде здійснено шляхом організації навчання у суботні дні, або скасування весняних канікул, або навчання у червні», — прокоментував Віталій Кім.

Також він нагадав, що станом на сьогодні в області працюють 402 Пункти незламності. Цілодобово функціонують 49 локацій, створених ГУ ДСНС України, ГУ Нацполіції та АТ «Укрзалізниця».

Пункти, організовані місцевою владою та бізнесом, працюють за визначеними графіками. У разі потреби розглядається можливість їх переведення на цілодобовий режим.

Як відомо, за даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, на Миколаївщині найближчими днями очікується мінлива хмарність та без істотних опадів. Вітер північно-східний, 6–12 м/с. 17 січня температура повітря вночі становитиме 8–13°С морозу, вдень 4–9°С морозу. У Миколаєві вночі 8–10°С морозу, вдень 5–7°С морозу.

18–19 січня прогнозують нічні морози 9–14°С, денні — 1–6°С морозу. Опадів не передбачається, вітер північно-східний 7–12 м/с. Проте через різний напрямок вітру фактично вдень температура може відчуватись на рівні −15…−9°C.

Крім того, через дефіцит електропостачання в України в Миколаєві та області запровадили графіки відключень світла, які можуть тривати до 16 годин протягом доби. Під час відключень світла бюджетні установи обігрівають за допомогою генераторів і резервного живлення.

Як відомо, через різке погіршення погоди у січні 2026 року Кабмін рекомендував перевести навчальні заклади (школи, дитсадки, виші) на дистанційний формат або продовжити зимові канікули до 19 січня. Остаточне рішення ухвалюють місцеві органи влади, виходячи з прогнозів погоди та безпекової ситуації.