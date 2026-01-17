«Я хочу, щоб працювали на випередження», — представник Омбудсмана нагадав владі Миколаєва історію родини, яка чекала на житло 10 років

Родина Кіневих. Фото: Миколаївська міська рада

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області Спартак Гукасян прокоментував інформацію про придбання квартири для багатодітної родини Кіневих. Він нагадав органам влади історію цієї сім’ї і тривалий шлях, який передував ухваленню цього рішення.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він щиро радіє за родину, однак вважає важливим говорити не лише про позитивний результат, а й про обставини, які залишилися «між рядками» офіційних звітів.

Реклама

Як нагадав Спартак Гукасян, у листопаді 2024 року до нього звернулася мешканка Миколаєва — мати захисника Маріуполя, який на той момент перебував у російському полоні. Під час спілкування з’ясувалося, що жінка з 12 років залишилася сиротою і все життя мешкала у надзвичайно тісних умовах.

На момент звернення до Представництва Омбудсмана у родині виховувалися 11 дітей, четверо з яких — малолітні. Чоловік є військовослужбовцем ЗСУ, має інвалідність III групи після мінно-вибухової травми та нагороджений відзнаками Міністерства оборони. Троє синів — учасники бойових дій, ще один — понад три роки перебував у полоні.

«Фактично батьки та восьмеро дітей жили на менш ніж 40 квадратних метрах. Без можливості для реабілітації, без елементарного особистого простору для дітей, без умов, гідних родини Захисників України», — додає Спартак Гукасян.

Як зазначає Спартак Гукасян, сім’я перебувала на квартирному обліку з 2003 року, а з 2011-го — у позачерговій черзі. Упродовж багатьох років родина отримувала лише формальні відповіді, без реального вирішення житлового питання.

«За цей час (з 2011 року) змінювалися програми, керівники, департаменти, склади рад. Але житло для цієї сім’ї так і не ставало пріоритетом. Соціальні служби, профільні підрозділи, органи влади — ніхто системно не ставив питання про реальне забезпечення родини житлом. І лише після системного втручання, після проходження всіх процедур, родині, яка чекала більше 10 років, було надано чотирикімнатну квартиру», — зазначив він.

Спартак Гукасян наголосив, що ця історія — не лише про одну сім’ю, а про те, як багато років люди можуть жити в неприйнятних умовах, залишаючись «у черзі».

«Я хочу, щоб соціальні служби та органи влади працювали на випередження, а не лише тоді, коли їм змушені нагадувати про їхні обов’язки», — резюмував він.

Зазначимо, що Миколаївська міська рада та Миколаївська обласна рада прозвітували, що 16 січня багатодітна родина з Миколаєва отримала 4-кімнатну квартиру, площею 61,4 квадратних метри у мікрорайоні Північному.

Родина Кіневих. Фото: Миколаївська міська рада Родина Кіневих. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що данські інвестори збудують до 10 тисяч квартир у Миколаєві. Частину квартир місто отримає як соціальне житло, решту інвестор використовуватиме на власний розсуд.

13 жовтня 2025 року у Ганновері підписали угоду про співпрацю між німецькою компанією hanova та миколаївським підприємством «Свій Дім». Вона займатиметься управлінням і орендою комунального житла. Ця угода закріплює партнерство та підтверджує подальшу підтримку Миколаєва під час відбудови міста.

Також читайте матеріал «МикВісті»: «Приватизація квартир у Миколаєві: що потрібно знати і до чого бути готовими»