 На Миколаївщині за тиждень народилося 81 дитина, з них дві двійні.

Поповнення в миколаївських родинах: за минулий тиждень в області народилося 81 дитина

На Миколаївщині за тиждень на світ з'явилося 81 дитина. Ілюстративне фото: Руслан Марцінків/FacebookНа Миколаївщині за тиждень на світ з'явилося 81 дитина. Ілюстративне фото: Руслан Марцінків/Facebook

За минулий тиждень з 12 по 18 січня у Миколаївській області народилось 81 дитина. З них дві двійні.

Як розповіли в Миколаївській ОВА, серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, було 49 дівчат та 32 хлопчика.

З найменшою вагою всього 500 грам народилась дитина в КП «КНП Вознесенська багатопрофільна лікарня» Вознесенської міської ради.

За інформацією міськради, в обласному центрі з 9 січня по 16 січня народилося 44 малюка: 19 хлопчиків і 25 дівчат. Серед немовлят була одна двійня.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що народжуваність на Миколаївщині впала майже вдвічі з початку повномасштабної війни.

