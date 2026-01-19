Поповнення в миколаївських родинах: за минулий тиждень в області народилося 81 дитина
За минулий тиждень з 12 по 18 січня у Миколаївській області народилось 81 дитина. З них дві двійні.
Як розповіли в Миколаївській ОВА, серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, було 49 дівчат та 32 хлопчика.
З найменшою вагою всього 500 грам народилась дитина в КП «КНП Вознесенська багатопрофільна лікарня» Вознесенської міської ради.
За інформацією міськради, в обласному центрі з 9 січня по 16 січня народилося 44 малюка: 19 хлопчиків і 25 дівчат. Серед немовлят була одна двійня.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що народжуваність на Миколаївщині впала майже вдвічі з початку повномасштабної війни.
