Понад 62 тисячі військовослужбовців ЗСУ пройшли підготовку в Британії, — Міноборони

У рамках багатонаціональної навчальної програми Interflex, яка триває на території Великої Британії, фахову підготовку пройшли вже понад 62 тисячі українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Навчальна операція Interflex є одним із ключових елементів практичної військової підтримки України з боку Великої Британії та держав-партнерів. Із 2022 року в межах програми підготовку пройшли понад 62 тисячі військовослужбовців Збройних Сил України, а фінансування операції продовжено до кінця 2026 року», — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що головною метою тренувань є швидка та системна підготовка українських бійців до умов сучасної війни високої інтенсивності.

Навчальний процес відбувається на британських полігонах під керівництвом Збройних сил Великої Британії, проте до місії долучилися інструктори з понад десяти країн-партнерів, що представляють Європу, Північну Америку та Океанію. Такий підхід дозволяє поєднати різноманітний бойовий досвід та стандарти країн НАТО.

Базовий курс Interflex триває кілька тижнів. Програма охоплює широкий спектр навичок, критично необхідних на полі бою. Зокрема, індивідуальну підготовку піхотинця, відпрацювання тактичних дій у складі малих підрозділів, вогневу підготовку та поводження зі зброєю. Окрему увагу інструктори приділяють інженерній справі, мінній безпеці, тактичній медицині, а також специфіці ведення бойових дій у міській забудові та в умовах окопної війни.

У Міноборони зазначають, що програма постійно оновлюється, враховуючи актуальний бойовий досвід Збройних сил України та зміни в тактиці російських окупаційних військ.

Нагадаємо, Британія профінансувала військову допомогу Україні на суму понад £1,3 мільярда (близько 53,4 мільярди гривень) завдяки коштам, отриманим від заморожених російських активів.