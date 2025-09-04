Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Велика Британія надала Україні понад £1,3 млрд військової підтримки за рахунок заморожених російських активів

Джон Гілі прибув до України. Фото: Офіс Президента УкраїниДжон Гілі прибув до України. Фото: Офіс Президента України

Британія профінансувала військову допомогу Україні на суму понад £1,3 мільярда завдяки коштам, отриманим від заморожених російських активів. 

Про це заявив міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі під час візиту до Києва та зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем.

Гілі наголосив, що Велика Британія переглядає рівень бойової готовності власних збройних сил і прискорює фінансування, щоб бути готовою до можливого розгортання своїх військ на території України. Сторони також обговорили склад багатонаціональних сил, існування яких затвердили під час зустрічі «Коаліції охочих». Міністри визначили тактичні деталі щодо посилення присутності у повітрі, на морі та на суші.

Міністр оборони Сполученого Королівства підкреслив, що безпека Великої Британії починається з підтримки України. Саме тому у 2025 році на військову допомогу Україні планується виділити загалом £4,5 мільярда.

Частина фінансування вже здійснюється за рахунок кредиту у £2,26 мільярда, наданого Україні через Фонд прискорених надзвичайних доходів. Кошти повертаються країні за рахунок прибутку від заморожених російських активів.

За останні 50 днів Велика Британія передала Україні:

  • 4,7 мільйонів одиниць стрілецьких боєприпасів
  • 60 000 артилерійських снарядів, ракет і боєприпасів
  • понад 2 500 дронів
  • понад 200 систем радіоелектронної боротьби
  • 30 транспортних засобів та інше обладнання

— Понад £1 мільярд військової допомоги вже профінансовано за рахунок заморожених російських активів, а постачання критично важливого обладнання для українських військових було прискорено останні 50 днів. Ми також розширюємо співпрацю з оборонною промисловістю та отримуємо цінні уроки з поля бою. На моєму п’ятому візиті до України було честю зустрітися з міністром Шмигалем і підтвердити єдність у підтримці України — як від Великої Британії, так і від усієї «Коаліції охочих», — зазначив Джон Гілі.

Окремо під час сторони домовилися про посилену співпрацю між оборонними секторами Великої Британії та України, що розвиває підписану у січні 2025 року угоду про 100-річне партнерство.

Крім того, глава британського МЗС підтвердив нові санкції проти осіб, причетних до насильницької депортації та мілітаризації українських дітей. За даними, понад 19 500 дітей були примусово переміщені Росією та її окупаційними адміністраціями.

Нагадаємо, раніше Велика Британія ще на два роки продовжила дію програми Ukraine Permission Extension, яка дозволяє українцям легально перебувати в країні.

За пів року Миколаїв передав армії дронів на ₴28 млн, — Сенкевич
США схвалили можливий продаж Україні запчастин до Patriot та послуг Starlink
Фон дер Ляєн: Європа має «досить чіткий план» щодо відправки військ до України після війни
