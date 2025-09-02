Британія продовжила програму захисту українців ще на два роки

Британія продовжила програму захисту українців. Фото: porady.org.ua

Велика Британія ще на два роки продовжила дію програми Ukraine Permission Extension, яка дозволяє українцям легально перебувати в країні.

Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Іветт Купер під час виступу в парламенті. Вона підкреслила, що Велика Британія готова й надалі підтримувати українські родини та допомагати тим, хто рятується від війни чи політичних переслідувань.

Іветт Купер додала, що уряд продовжить надавати гуманітарну підтримку постраждалим від війни, зокрема медичну допомогу людям у Секторі Гази. Також країна готова забезпечити навчання новій групі студентів-біженців у британських університетах.

Програма Ukraine Permission Extension розроблена Міністерством внутрішніх справ Великої Британії. Вона дозволяє українцям зі статусом за однією з візових програм перебувати у країні до 18 місяців поза звичними імміграційними правилами.

Програма відкриває можливість легально працювати, орендувати житло, отримувати соціальну допомогу та доступ до освіти.

Нагадаємо, що у червні цього року тимчасовий захист у Європейському Союзі отримали майже 33 тисячі громадян України. Найбільше людей з тимчасовим захистом прийняли: Німеччина — майже 1,2 мільйона, Польща — близько одного мільйона і Чехія — 378 тисяч.

Слід також зазначити, що за перше півріччя 2025 року Державна прикордонна служба України зафіксувала 16,47 мільйона перетинів державного кордону. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. 85% усіх перетинів — 14,08 мільйона — здійснили громадяни України. Водночас із початку повномасштабного вторгнення понад 3 мільйони українців виїхали за кордон і не повернулися.