Понад 30 тисяч українців отримали тимчасовий захист у країнах ЄС за місяць

У червні цього року тимчасовий захист у Європейському Союзі отримали майже 33 тисячі громадян України. Станом на кінець місяця під дією цього механізму перебували 4,31 мільйона українців.

Про це повідомляє Eurostat.

Найбільше людей з тимчасовим захистом прийняли: Німеччина — майже 1,2 мільйона, Польща — близько одного мільйона, Чехія — 378 тисяч.

Кількість українців, які отримали тимчасовий захист в ЄС. Інфографіка: Eurostat

Саме в цих країнах зафіксовано й найбільший приріст за червень. За співвідношенням до чисельності населення лідирують: Чехія — 34,7 на тисячу жителів, Польща — 27,2, Естонія — 25,1. Середній показник по ЄС становить 9,6.

Зазначається, що українці склали понад 98,4% усіх, хто отримав тимчасовий захист у ЄС. Серед них:

близько 45% — дорослі жінки,

майже третина — неповнолітні,

близько чверті — дорослі чоловіки.

Нагадаємо, що за перше півріччя 2025 року Державна прикордонна служба України зафіксувала 16,47 мільйона перетинів державного кордону. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.