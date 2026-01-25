Литва передасть Україні майже сотню генераторів

Володимир Зеленський під час візиту до Литви. Фото: ОП

У неділю, 25 січня, Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Литви для зустрічі з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою.

Про це повідомили в Офісі Президента.

Під час перемовин Володимир Зеленський поінформував литовського колегу про щоденні російські атаки на українську енергетичну систему. За його словами, лише в ніч на суботу РФ випустила понад 370 ударних дронів і 21 ракету різних типів по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

У відповідь Литва ухвалила рішення допомогти українським містам і громадам та передати майже сотню генераторів.

Володимир Зеленський під час візиту до Литви. Фото: ОП

Окрему увагу лідери приділили військовій співпраці та реалізації спільних оборонних проєктів . Зокрема обговорили пропозиції литовської сторони відкрити у Вільнюсі експортну платформу зброї. Також обговорили суму наступного внеску Литви в ініціативу PURL та співпрацю в межах програми SAFE.

Крім того, Володимир Зеленський поділився деталями щодо зустрічей в Абу-Дабі української, американської та російської делегацій. Президент наголосив, що Україна, як і завжди, робить усе можливе зі свого боку для завершення війни.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що міжнародні партнери передадуть Україні понад 6000 одиниць великого енергетичного обладнання, а також зроблять грошові внески до Фонду підтримки енергетики України.