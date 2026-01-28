 Миколаївська область передає 105 тис. л пального школам і лікарням

Громадам Миколаївщини планують передати 105 тисяч літрів дизпального для шкіл і лікарень

Миколаївська область хоче передати 105 тисяч літрів дизельного пального на потреби шкіл і лікарень у громадах.

Про це йшлось під час комісії з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та архітектур 27 січня, пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що ще минулого року уряд виділив 665 мільйонів гривень для девʼяти прифронтових громад, зокрема Миколаївщини, на придбання пального на роботу резервних джерел живлення для лікарень, шкіл, укриттів та водоканалів. Регіон отримав 17,5 мільйонів гривень.

Як пояснив під час комісії начальник управління з питань цивільного захисту Миколаївської ОВА Євген Пронін, закуплено було 300 тисяч літрів дизельного пального для забезпечення соціальної сфери. Частину цього обсягу — понад 105 тисяч літрів пропонують передати громадам області.

Під час обговорення депутати надали рекомендації для доопрацювання проєкту рішення та підтримали його винесення на розгляд сесії обласної ради, яка відбудеться 29 січня.

Нагадаємо, що ситуація з електропостачанням у Миколаївській області залишається складною. Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім казав, що жителям варто бути готовими до найгіршого сценарію — до двох годин світла на добу.

