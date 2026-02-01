 На тлі атак РФ Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергїї з ЄС у січні

  • понеділок

    2 лютого, 2026

  • -10.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 лютого , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -10.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На тлі атак РФ Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергїї з ЄС у січні

Україна у січні імпортувала рекордний обсяг електроенергії з ЄС у 41,9 ГВт-год.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Як розповіли у Міністерстві, залучення електроенергії із Європейського Союзу допомогло втримати енергосистему на тлі російських атак та сильних морозів, зменшити дефіцит і скоротити обсяги вимушених відключень.

В Міненерго підкреслили, що така підтримка стала можливою завдяки розширенню пропускної здатності. У січні ліміт потужності для імпорту з ЄС встановлений на рівні 2450 МВт, що є абсолютним рекордом з часу приєднання України до мережі ENTSO-E.

Нагадаємо, що енергетики завершили ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою, о 2:00 1 лютого. Це додало 500 МВт потужності для стабільного постачання електроенергії на півдні.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Через ожеледицю на Миколаївщині десятки громад залишилися без світла
Майже по всій Одещині через негоду зафіксували обриви електромереж
Зеленський пообіцяв, що енергосистему стабілізують у найближчий час. Міненерго кажуть, що потрібно 2-3 години
Реклама
Читайте також:
новини
Мер Вознесенська Величко вніс заставу і вийшов із СІЗО

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Я втратив керування, а потім знепритомнів». Що пояснював суду Кропивницького мер Вознесенська Величко

Аліса Мелік-Адамян
новини
На Миколаївщині за рік майже вдвічі зменшилася кількість справ про шахрайство

Світлана Іванченко
новини
«Вони жлоби», — Сєнкевич закликав депутатів не бути «терпілами» у відносинах із забудовниками муніципального ринку

Аліна Квітко
новини
Слідство допускає, що начальниця управління фізкультури Миколаєва могла організувати схему з бронювання за $5 тисяч

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Зеленський пообіцяв, що енергосистему стабілізують у найближчий час. Міненерго кажуть, що потрібно 2-3 години
Майже по всій Одещині через негоду зафіксували обриви електромереж
Через ожеледицю на Миколаївщині десятки громад залишилися без світла

На Миколаївщині збудують новий водогін для Доманівки: проєкт планують завершити до кінця року

Доманівка. Як безводний край на Миколаївщині перетворюється на енергонезалежний «Маленький Копенгаген»

13 годин тому

Через удар по Куцурубській громаді без електрики залишились 888 споживачів Миколаївщини

Головне сьогодні