На тлі атак РФ Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергїї з ЄС у січні

Україна у січні імпортувала рекордний обсяг електроенергії з ЄС у 41,9 ГВт-год.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Як розповіли у Міністерстві, залучення електроенергії із Європейського Союзу допомогло втримати енергосистему на тлі російських атак та сильних морозів, зменшити дефіцит і скоротити обсяги вимушених відключень.

В Міненерго підкреслили, що така підтримка стала можливою завдяки розширенню пропускної здатності. У січні ліміт потужності для імпорту з ЄС встановлений на рівні 2450 МВт, що є абсолютним рекордом з часу приєднання України до мережі ENTSO-E.

Нагадаємо, що енергетики завершили ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою, о 2:00 1 лютого. Це додало 500 МВт потужності для стабільного постачання електроенергії на півдні.