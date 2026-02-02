Сєнкевич розкритикував дорожників за зруйновані бордюри після ремонту дороги

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що під час ремонту дороги підрядники пошкодили бордюри на вулицях Столярній. Ілюстративне фото МикВісті

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що під час ремонту дороги підрядники пошкодили бордюри на вулицях Столярній.

Про це він повідомив 2 лютого під час апаратної наради у Миколаївській міській раді, пишуть «МикВісті».

За словами мера, попри якісне оновлення дорожнього покриття, під час робіт зруйнували частину існуючих бордюрів.

— По вулиці Столярної та 3-ї Військової. Зробили ремонт. Так, класно зробили переїзд, але поки ви робили зруйнували частину бордюрів, які там стояли на вулиці Столярній, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Він припустив, що пошкодження могли виникнути через рух важкої техніки, яка заїжджала на узбіччя. Міський голова доручив після сходження снігу оглянути проблемні ділянки та привести бордюри до ладу.

— Там техніка мабуть їздила та заїхала. Там одні бордюри нахилились, інші зруйнувалися. Вони були бетонні. Подивіться та приведіть їх до ладу, — розпорядився мер.

Нагадаємо, що у Миколаєві за добу комунальні служби використали 207 тонн протиожеледної суміші та очистили контактні мережі для роботи електротранспорту.

Раніше Олександр Сенкевич закликав керівників ОСББ, управляючих компаній та бізнесів оперативно розчистити й посипати доріжки біля прилеглих територій.

Зокрема, на вулицях Миколаєва чергують 8 комбінованих дорожніх машин та 1 навантажувач КП «ЕЛУ Автодоріг». Ситуацію на дорогах контролюватиме черговий диспетчер.