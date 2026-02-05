До Києва прибули 177 генераторів від Європейського Союзу, — Кличко

До Києва прибули 177 генераторів від Європейського Союзу, фото: МикВісті

До Києва доставили першу партію генераторів зі стратегічного резерву засобів цивільного захисту Європейського Союзу — загалом 177 установок різної потужності.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, місто отримало 135 генераторів потужністю 20 кВт та ще 42 — по 22 кВт. Їх планують використовувати для підключення індивідуальних теплопунктів у житлових будинках, де це технічно можливо.

Постачання здійснили через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації при Генеральному директораті ЄС із питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги. Допомогу повністю фінансує Європейський Союз, а координацію забезпечує Європейська комісія.

Як додав Віталій Кличко, вже завтра до столиці має надійти друга партія — ще 41 генератор. Загалом Київ очікує отримати від ЄС 218 генераторів.

Зазначимо, як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, Кривий Ріг передасть дві когенераційні установки загальною потужністю 2 мегавати. Херсон надасть три блочно-модульні котельні, які додадуть понад 2 мегавати, а Запоріжжя — дві когенераційні установки потужністю по 2,5 мегавата кожна.

9 січня, мер закликав киян, які мають таку можливість, тимчасово виїхати за межі міста після масованої російської атаки. Унаслідок обстрілу без теплопостачання залишилася майже половина багатоквартирних будинків столиці.

Станом на вечір 19 січня енергетики відновили подачу тепла майже в усі постраждалі будинки. За словами міського голови, без опалення залишалися лише 16 будинків із близько шести тисяч, які зазнали пошкоджень під час атаки 9 січня.

Однак уночі 20 січня російські війська знов обстріляли Київ, залишивши без тепла 5635 багатоповерхівок. Майже 80% будинків, які залишилися без тепла після цієї атаки, — це житло, де теплопостачання відновили після пошкоджень 9 січня.

Станом на вечір 20 січня в Києві без електропостачання залишилися понад мільйон споживачів. Понад чотири тисячі багатоповерхівок також залишилася без теплопостачання.

Упродовж січня з Києва, де постійно проживає близько трьох мільйонів людей, тимчасово виїхали приблизно 600 тисяч мешканців.