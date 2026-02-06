Під час обміну полоненими повернули миколаївця, якого незаконно засудили в РФ на 30 років, — Кім

Повернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМП

Під час обміну полоненими, який відбувся 5 лютого, до України повернули військових, яких утримувала Росія. Серед звільнених —миколаївець, якого росіяни незаконно засудили на 30 років.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.

За його словами, під час останнього обміну додому повернули 157 українських захисників, серед яких 25 — із Миколаївщини. Також вдалося звільнити військових, яких у РФ незаконно засудили до тривалих строків ув’язнення.

— Також учора були гарні новини щодо обміну. Вдалося повернути 157 наших хлопців. 25 із них – з Миколаївщини. Що дуже тішить. Є й справжні дива, маємо дякувати президентові України Володимиру Зеленському, Координаційному штабу, та особливо переговорній групі, яким вдалося повернути назад обміни в короткий термін. Ще є такий факт що вдалося повернути хлопців, які були незаконно засуджені на довгі строки у РФ, — каже Віталій Кім.

Крім цього, він повідомив, що напередодні працював на Харківщині, де обговорювали питання внутрішньо переміщених осіб та програми підтримки ветеранів для їхньої участі у відновленні країни.

Нагадаємо, в рамках великого обміну до України повернулися миколаївські морпіхи.

Раніше, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Під час зустрічі Росія передала Україні 60 громадян.