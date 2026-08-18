Безкоштовний проїзд у вишиванках: «Миколаївпастранс» оголосив акцію на День Незалежності
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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Комунальне підприємство «Миколаївпастранс» 24 серпня проведе акцію для пасажирів міського транспорту. У День Незалежності України люди у вишиванках зможуть скористатися автобусами підприємства безоплатно.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
За словами представників «Миколаївпастрансу», така ініціатива є традиційною для підприємства та покликана підтримати національні традиції в місті.
Акція діятиме протягом усього святкового дня на всіх маршрутах, які обслуговує підприємство.
Нагадаємо, у липні 2026 року «Миколаївпастранс» запустив сайт із розкладом руху міських автобусів, де публікується актуальна інформація про графік перевезень.
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