 Безкоштовний проїзд у вишиванках: «Миколаївпастранс» оголосив акцію на День Незалежності

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Головна Новини Суспільство 12:11, 18 серпня, 2026

Безкоштовний проїзд у вишиванках: «Миколаївпастранс» оголосив акцію на День Незалежності

Проїзд у вишиванках на День Незалежності у Миколаєві буде безкоштовним. Архівне фото МикВістіПроїзд у вишиванках на День Незалежності у Миколаєві буде безкоштовним. Архівне фото МикВісті

Комунальне підприємство «Миколаївпастранс» 24 серпня проведе акцію для пасажирів міського транспорту. У День Незалежності України люди у вишиванках зможуть скористатися автобусами підприємства безоплатно.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

За словами представників «Миколаївпастрансу», така ініціатива є традиційною для підприємства та покликана підтримати національні традиції в місті.

Акція діятиме протягом усього святкового дня на всіх маршрутах, які обслуговує підприємство.

Нагадаємо, у липні 2026 року «Миколаївпастранс» запустив сайт із розкладом руху міських автобусів, де публікується актуальна інформація про графік перевезень.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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