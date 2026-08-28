Без дощів і до +32°С: на Миколаївщині попереджають про небезпеку пожеж

Літо в Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві та на більшій частині області з 29 по 31 серпня очікується спекотна та суха погода, яка може сприяти виникненню та поширенню пожеж.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

«Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — йдеться у повідомленні.

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Зокрема, 29 серпня на Миколаївщині буде ясно. Температура повітря вдень становитиме від +27°С до +32°С, у Миколаєві — від +29°С до +31°С. Вночі температура в області опуститься до 13–18°С, у місті — від +15°С до +17°С.

Крім того, 30 та 31 серпня в області очікується мінлива хмарність без опадів. Вдень повітря прогріватиметься від +26°С до +31°С, вночі температура становитиме від +14°С до +19°С.

За прогнозом синоптиків, з 29 по 31 серпня на території Миколаївської області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Винятком є західні та північно-західні райони області, де рівень пожежної небезпеки щодня підвищуватиметься — з 1-го до 3-го класу.

Нагадаємо, 6 серпня у Миколаєві температура повітря піднялася до +38,8°C. Це на 0,7°C вище за попередній абсолютний максимум для цієї дати.