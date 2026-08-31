 Миколаїв отримав п’ять автомобілів від Ганновера для комунальних служб

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Головна Новини Відбудова 11:19, 31 серпня, 2026

Миколаїв отримав п’ять автомобілів від Ганновера для комунальних служб

Ганновер передав Миколаєву п’ять автомобілів для комунальних служб. Фото: Олександр СєнкевичГанновер передав Миколаєву п’ять автомобілів для комунальних служб. Фото: Олександр Сєнкевич

У понеділок, 31 серпня, Миколаїв отримав ще п’ять автомобілів від німецького міста-побратима Ганновера.

Про це повідомив миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Зазначається, що автомобілі використовуватимуть у роботі комунальних підприємств міста та Управління спорту. Їх доставила в Україну німецько-українська організація Blau-Gelbes Kreuz Deutsch-Ukrainischer Verein e.V.

Місто Ганновер стало побратимом Миколаєва у 2022 році. Відтоді німецькі партнери регулярно надають підтримку, включно з поставками спеціалізованої техніки, генераторів, інструментів, медикаментів, комп’ютерного обладнання для освітніх закладів та комунальних підприємств.

Ганновер передав Миколаєву п’ять автомобілів для комунальних служб. Фото: Олександр СєнкевичГанновер передав Миколаєву п’ять автомобілів для комунальних служб. Фото: Олександр Сєнкевич
Ганновер передав Миколаєву п’ять автомобілів для комунальних служб. Фото: Олександр СєнкевичГанновер передав Миколаєву п’ять автомобілів для комунальних служб. Фото: Олександр Сєнкевич
Ганновер передав Миколаєву п’ять автомобілів для комунальних служб. Фото: Олександр СєнкевичГанновер передав Миколаєву п’ять автомобілів для комунальних служб. Фото: Олександр Сєнкевич

Раніше повідомлялося, що в червні Миколаїв отримав чергову партію гуманітарної допомоги від партнерів з Ганноверу. До вантажу увійшли мікроавтобус, техніка, а також канцелярське приладдя та обладнання для управління освіти й КП «Свій дім».

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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