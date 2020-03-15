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Первый матч весенней части чемпионата между командами МФК «Николаев» и «Прикарпатье» пройдет без зрителей.
Об этом сообщает пресс-служба МФК «Николаев».
Игра состоится 22-го марта в 15:30. В свою очередь, представители клуба обещают организовать онлайн-трансляцию.
Решение о проведении матча без зрителей принято в связи с Постановлением Кабмина о трехнедельном карантине из-за угрозы распространения коронавируса и решением исполкома Украинской ассоциации футбола.
Отмечается, что в период с 12 марта до 3 апреля все матчи будут без зрителей и при условии, что общая численность человек, задействованных в организации и проведении матча, не превысит 200.
Ранее сообщалось, что товарищеский матч сборной Украины против Франции пройдет при закрытых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.
Также из-за пандемии нового коронавируса крупнейшие баскетбольные и теннисные ассоциации отложили проведение своих турниров.
Напомним, что украинцев призывают оставаться дома в период карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Отметим, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Помимо этого, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.
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Первый матч весенней части чемпионата между командами МФК «Николаев» и «Прикарпатье» пройдет без зрителей.
Об этом сообщает пресс-служба МФК «Николаев».
Игра состоится 22-го марта в 15:30. В свою очередь, представители клуба обещают организовать онлайн-трансляцию.
Решение о проведении матча без зрителей принято в связи с Постановлением Кабмина о трехнедельном карантине из-за угрозы распространения коронавируса и решением исполкома Украинской ассоциации футбола.
Отмечается, что в период с 12 марта до 3 апреля все матчи будут без зрителей и при условии, что общая численность человек, задействованных в организации и проведении матча, не превысит 200.
Ранее сообщалось, что товарищеский матч сборной Украины против Франции пройдет при закрытых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.
Также из-за пандемии нового коронавируса крупнейшие баскетбольные и теннисные ассоциации отложили проведение своих турниров.
Напомним, что украинцев призывают оставаться дома в период карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Отметим, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Помимо этого, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.