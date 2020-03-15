Первый матч весенней части чемпионата между командами МФК «Николаев» и «Прикарпатье» пройдет без зрителей.

Об этом сообщает пресс-служба МФК «Николаев».

Игра состоится 22-го марта в 15:30. В свою очередь, представители клуба обещают организовать онлайн-трансляцию.

Решение о проведении матча без зрителей принято в связи с Постановлением Кабмина о трехнедельном карантине из-за угрозы распространения коронавируса и решением исполкома Украинской ассоциации футбола.

Отмечается, что в период с 12 марта до 3 апреля все матчи будут без зрителей и при условии, что общая численность человек, задействованных в организации и проведении матча, не превысит 200.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч сборной Украины против Франции пройдет при закрытых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

Также из-за пандемии нового коронавируса крупнейшие баскетбольные и теннисные ассоциации отложили проведение своих турниров.

Напомним, что украинцев призывают оставаться дома в период карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Отметим, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Помимо этого, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.