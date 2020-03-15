Руководство муниципального баскетбольного клуба «Николаев» провело встречу с игроками и приняло решение о прекращении сотрудничества с баскетболистами. Решение связано с досрочным завершением чемпионата Украины в связи с карантинными мерами, утвержденными Кабмином.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Так, в связи с решением исполкома ФБУ о прекращении чемпионата Украины 2019/2020 среди команд Суперлиги и высшей лиги, 13 марта состоялось собрание игроков, тренерского состава и руководства МБК «Николаев», на котором было объявлено о том, что по согласованию с агентами игроков, контракты на сезон 2019/2020 считаются утратившими силу.

Игроки и тренеры не привлекаются к тренировкам и в праве покинуть клуб. Согласно контрактным обязательствам клуб осуществляет все необходимые выплаты, включая бонусы игрокам, тренерам, техническому персоналу и администрации, легионерам предоставляются билеты на обратный перелет. Игроки, которые остаются в Николаеве, имеют право на индивидуальные тренировки в игровом и тренажерном залах для поддержания физической формы до момента подписания контракта с другим клубом, но не позднее 1 июня 2020.

— Мы обязаны выполнять решение ФБУ, продиктованное объективной реальностью и постановлением правительства. Вдвойне обидно, что чемпионат приостановлен на этапе, когда наша команда наконец оправилась от травм, болезней, преодолела некоторые внутренние противоречия и нашла свой стиль игры, свою уникальность и нацеленность на результат. Я благодарен каждому, с кем пришлось работать в этом сезоне, с кем приходилось разделять неудачи и радоваться успехам, преодолевать трудности и находить правильные решения. Мы не говорим «прощайте», мы говорим до свидания, до новых встреч на площадке и в жизни. Мы заканчиваем сезон с чувством сожаления и одновременно с чувством взаимной симпатии и благодарности друг другу, — прокомментировал ситуацию президент МБК «Николаев» Андрей Черепанов.

В свою очередь, главный тренер клуба Виталий Черний поблагодарил игроков и пожелал им карьерного роста.

— Вынужден принять форс-мажорные обстоятельства прекращения чемпионата и, несмотря ни на что, хочу поблагодарить ребят за ту самоотдачу и проявленную волю практически во всех играх и особенно в двух последних, когда уже в полном составе мы доказали, что мы умеем хорошо играть, умеем побеждать и оправдывать надежды наших замечательных болельщиков. Я обращаюсь к каждому из игроков, хочу пожелать им карьерного роста в каком бы клубе, в какой бы стране они не играли, Николаев всегда останется для них школой, тем местом куда приятно возвращаться, где остались ваши друзья, где вас помнят и всегда вам рады, — отметил он.

Ранее сообщалось, что первый матч весенней части чемпионата между командами МФК «Николаев» и «Прикарпатье» пройдет без зрителей.

Напомним, что украинцев призывают оставаться дома в период карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Отметим, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Помимо этого, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.