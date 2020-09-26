Тренер средневеса из Николаева Сергея Деревянченко Андре Розье рассказал, как прошел тренировочный лагерь украинца перед боем с Джермаллом Чарло.

Об этом сообщает Isport.ua.

— Я думаю, что отдых был ему на пользу. У него было время, чтобы немного остепениться и насладиться плодами своей работы. Он вернулся отдохнувшим и спокойным. В этом тренировочном лагере он показал себя фантастически. Когда вы увидите его на взвешивании, вы подумаете: «Он похож на кусок точеной стали», — сказал Андре Розье.

Тренер боксера считает, что Сергей Деревянченко находится в том возрасте, когда может оправиться от тяжелого поединка, который был против Головкина.

— Я считаю, что он еще достаточно молод, чтобы оправиться от такой тяжелого боя, как был у него с Головкиным. Но нужно понимать, что европейцы, а особенно украинцы, это спортсмены другой породы. Они много работают и у них есть та сила духа, которой иногда не хватает нашим ребятам здесь, в США. Они знают, как работать, сосредотачиваться и готовится, и это изменит правила игры. Вы увидите это в субботу, — добавил он.

Ранее украинский супертяжеловес Александр Усик поделился ожиданиями от чемпионского боя средневеса из Николаева Сергея Деревянченко против Джермалла Чарло, который состоится в воскресенье, 27 сентября.

Также известные николаевские спортсмены и тренера призвали жителей города поддержать средневеса Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) в бою против чемпиона по версии WBC в среднем весе Джермалла Чарло (30-0, 22 КО).

Как известно, украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) 26 сентября получит свой третий шанс завоевать пояс чемпиона мира. Украинец в Анкасвилле, США, сразится с обладателем титула WBC Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО). Поединок пройдет на шоу PBC и он состоится без зрителей.

По киевскому времени поединок начнется 27 сентября ориентировочно в 4:15 утра. Прямая трансляция боя состоится на телеканале «Интер».