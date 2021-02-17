5 февраля во Львове прошел открытый Кубок Украины по велоспорту на треке. В соревнованиях приняли участие более 15 команд со всей Украины. Николаевскую федерацию по велоспорту представили 12 спортсменов.

Об этом сообщает управление молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации.

Спортсмены из Николаева завоевали 17 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей.

В олимпийских видах программы: командной гонке преследования 4 км команда женщин и мужчин завоевали «золото», в командном спринте — Федотова, Солтис, Колижук завоевали серебро.

В гонке «Мэдисон» среди мужчин Непыйвода занял 2 место, Яницкий, Кравчук — 3 место; среди женщин — Голод, Колижук — 1 место, Зайчук, Величко — 2 место.

В омниуме Колижук заняла второе место, а Голод — третье.

Ранее сообщалось, что с 15 по 17 февраля проходил чемпионат Украины по плаванию. Воспитанник КДЮСШ «Украина», мастер спорта Даниил Станиславенко завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров (0.51.22) свободным стилем.

Также сообщалось, что трое николаевцев взяли «золото» всеукраинского турнира по греко-римской борьбе.