3 июля в Николаеве пройдут всеукраинские соревнования «Race Nation». Город станет седьмой локацией, где участники будут преодолевать бег с «препятствиями».

Об этом рассказывается в программе «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Организаторы соревнований ожидают больше 1000 участников со всей Украины. Главной целью соревнований «Race Nation» является проверка собственной силы воли и выносливости.

Как рассказал организатор «Гонки Наций» Юрий Подлесный, участники спортивного состязания должны будут преодолеть около 30 сложных конструкций во время бега.

— Мы планируем создать две дистанции — 3 и 5 километров. На 3 км разместить 15 препятствий, на 5 км — больше 20. На сегодня регистрация продолжается чуть более недели и мы видим, что желающих участвовать больше 1000 человек, — сказал Юрий Подлесный.

Также «Race Nation» в этом году пройдут и в других местах Украины: Одессе, Днепре, Буковеле, Львове и Виннице.

Ранее о том, что Николаев будет принимать масштабные соревнования «Race Nation» заявил глава облгосадминистрации Виталий Ким.

Напомним, жительница Николаева Татьяна Шелковская исполнила мечту бойца АТО, майора ВСУ, героя Украины Андрея Кизило, погибшего в 2017 году. Татьяна собрала награды всех забегов легкоатлетического состязания «Гонка Нации» («Race Nation»), о которых при жизни мечтал военнослужащий.