В Николаеве готовят проектную документацию для стадионов «Юность» и «Зоря».

Об этом сообщил народный депутат Александр Пасичный в эфире ток-шоу «Битва за місто» на НикВести.

Также нардеп рассказал, что в следующем году отремонтируют стадионы в Новом Буге, Березанке и Нечаянном.

— На следующий год запланирована с облгосадминистрацией, утверждена предварительно, реконструкция стадионов в Новом Буге, Березанке и Нечаянном. Готовится проектирование вместе с городом Николаевом стадиона «Юность» и стадиона «Зоря». Вообще цель и мечта — это здоровье нации, стадионы, на которых смогут заниматься люди — восстановить их во всех бывших районных центрах, — сказал Александр Пасиный.

Напомним, о планах реконструировать стадион стало известно в марте. Тогда говорилось, что расходы увеличат на 276 тысяч гривен по программе «Строительство сооружений, учреждений и заведений физической культуры и спорта» для реконструкции административно-бытовых зданий и спортивной площадки стадиона Юность по адресу: улица Пограничная, 15. Сметная стоимость объекта примерно составляет 85 миллионов гривен.

Также оказалось, что в 2018 году на это уже выделяли больше 800 тысяч гривен. Представительница УКСа пояснила, что проект был изготовлен по заказу Заводской администрации, но не был выполнен и не прошел экспертизу. Также она отметила, что управление изучило все проектные решения, которые были в ранее разработанном проекте, однако использовать их они не могут, поэтому было принято решение о разработке нового проекта.

В июле члены исполнительного комитета Николаева согласовали Управлению капитального строительства «переброс» 276 тысяч гривен, предназначенных на ремонт системы отопления спорткомплекса «Надежда», на изготовление проекта реконструкции стадиона «Юность».