В воскресенье, 6 феврадя, на Олимпиаде в Пекине прошел мужской забег в конькобежном спорте на дистанции 5 тысяч метров — золотую медаль завоевал швед Нильс ван дер Пул, установив олимпийский рекорд.

Об этом сообщается на сайте Олимпийских игр.

Как пишет РБК-Украина, это первое первое олимпийское «золото» Нильса ван дер Пула. Также он установил олимпийский рекорд с результатом 06:08,84, более того — принес Швеции первую золотую медаль в этом виде спорта с 1988 года.

«Серебро» завоевал Патрик Руст из Нидерландов, «бронзу» — норвежец Хальгейр Энгебротен. Украинцы не были представлены на соревнованиях.

Напомним, 4 февраля в столице Китая Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» прошла торжественная церемония открытиязимних Олимпийских игр. На церемонии открытия флаг украинской делегации несли николаевский фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.

Отметим, что Александр Абраменко — единственный николаевский спортсмен, который будет участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине.

Напомним, 1 февраля в Николаеве торжественно подняли флаг Украины и Национального олимпийского комитета, а также зажгли Олимпийский огонь накануне старта зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.