Сегодня, 11 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине состоялась женская спринтерская гонка по биатлону.

Украину представили Ирина Петренко (15), Юлия Джима (57) и Анастасия Меркушина (70), пишет Зеркало недели.

Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая финишировала 8-й. Все три украинки квалифицировались в гонку преследования

Победу одержала Марте Ульсбю-Ройселанн из Норвегии, опередившая Эльвиру Оберг (Швеция) и Доротею Вирер из Италии.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кубка мира по биатлону в активе Украины всего одна бронзовая медаль, которую в сингл-миксте в Оберхофе завоевали Артем Тищенко и Дарья Блашко.

Ранее украинская сборная не приняла участие в турнире из-за положительных тестов на коронавирус у трех лыжных акробатов: Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.

Как сообщалось, Александр Абраменко считает, что тесты на коронавирус могут использоваться как способ манипуляции на зимних играх в Пекине.

Ранее Александр Абраменко поделился впечатлениями от пребывания в олимпийской деревне в Пекине.